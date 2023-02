L’hommage d’une photographe aux femmes autochtones assassinées sur fond d’aurores boréales

La photographe originaire de Thompson au Manitoba, Alysa Ferguson, a publié des photos d’aurores boréales pour conscientiser le public aux disparitions et aux meurtres de femmes, de filles autochtones et de membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ au Canada.

Alysa Ferguson attendait la nuit parfaite pour prendre ses photos.

La chasseuse d’aurore boréale a toujours entendu dire que ces lumières sont des esprits qui tentent d’entrer en communication avec les gens. Ce soir-là, en regardant le ciel, elle savait que le moment était venu. J’avais cette image dans ma tête depuis longtemps , confie-t-elle, tout en admettant qu'elle avait des doutes qu'elle réussirait ses photos.

C’est finalement le long de l’autoroute 391, qui relie Thompson et beaucoup de communautés autochtones éloignées dans le nord de la province, qu’elle a décidé d’arrêter sa voiture. Elle a ensuite éclairé une robe rouge avec ses phares.

Le 11 février, elle publie ses photos de la robe rouge sur fond d’aurores boréales sur les réseaux sociaux. Nous devons sensibiliser les gens à ce sujet, car il faut en parler et partager les histoires [des femmes, des filles autochtones et des membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ au Canada] et leurs noms.

Les photos d’aurores boréales sont autant une passion qu’une thérapie pour la photographe. Son projet de sensibilisation aux crimes contre les femmes autochtones a été inspiré par le ReDress project de Jaime Black, une série de photos qui mettent en scène des robes rouges dans des lieux publics.

La photographe a aussi puisé son inspiration dans son entourage. Son amie et présidente du Cercle national des familles et des survivants, Hilda Anderson-Pyrz, a perdu sa sœur, retrouvée morte chez elle. La police a conclu que sa sœur est morte d’hypothermie, mais elle sait que ce n’est pas le cas.

Après la disparition de sa sœur, Mme Anderson-Pyrz a fait un rêve dans lequel des aurores boréales tournaient tout autour d’elle.

Alysa Ferguson n’est pas restée indifférente à l'histoire de son amie. Je voulais vraiment faire quelque chose pour rendre hommage à sa famille. Elle ajoute qu'elle a mis du temps à réaliser qu’elle venait de recréer le rêve de son amie endeuillée.

Alysa Ferguson est une photographe autodidacte et une enseignante de maternelle à Thompson, à environ 760 km au nord de Winnipeg. Photo : Fournie par Alysa Ferguson

Alysa Ferguson souhaite que ses photos soient vues et partagées par le plus grand nombre de personnes et ne veut pas en tirer profit.