Une clinique de dépistage de masse des ITSS se tient dans les locaux d’IRIS Estrie

La clinique se déroule de 9 h à 15 h en partenariat avec les infirmières du Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP) et de la Clinique des jeunes. La clinique s'adresse à m'importe quelle personne sexuellement active de 15 ans et plus qui ne présente pas de symptômes.

Ça fait près de deux ans qu'on se rend compte que le dépistage à Sherbrooke est vraiment difficile, explique Stéphanie Roy, intervenante à IRIS Estrie. [Parmi les gens qui nous appellent] beaucoup sont en crise, ont des symptômes depuis longtemps ou n'ont pas accès à du dépistage.

En raison de ces difficultés, IRIS Estrie a obtenu une subvention pour tenir cinq cliniques de dépistage au cours de l'année. Il s'agit de la troisième clinique de l'organisme. Ces personnes qui ont le désir de connaître leur statut peuvent ainsi se faire dépister.

« Je pense qu'il manque d'endroits pour se faire dépister. Les 25 ans et moins, on les réfère à la Clinique des jeunes. Si tu fais partie de nos populations, c'est vers le SIDEP. Mais la population générale sans médecin de famille [...] si tu as des symptômes [c'est seulement] la Clinique de planification familiale. » — Une citation de Stéphanie Roy, intervenante à IRIS Estrie

L'intervenante rappelle que le dépistage reste la première stratégie pour éviter la transmission des ITSS . Le VIH , entre autres, peut être contrôlé par des médicaments. Si on est positif, si on est traité, la transmission diminue. C'est pour ça que c'est important , martèle-t-elle.