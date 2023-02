Accident sur Dufferin-Montmorency : les victimes demandent des actions concrètes

David Rioux et Coraline Toupin attendaient au feu rouge pour tourner sur le boulevard François-De Laval le 6 février dernier quand une autre voiture a percuté la leur par-derrière. Près d'une semaine plus tard, ils réclament des actions concrètes du gouvernement pour sécuriser l'intersection.

« Quand on était arrêté à l'intersection, j'ai mentionné à mon conjoint que je trouvais ça dangereux une lumière rouge pour tourner à gauche sur une autoroute, après une courbe. Je ne me sentais pas en sécurité. Quelques secondes plus tard, l'accident est arrivé », raconte Coraline Toupin.

Coraline Toupin et David Rioux n'ont pas subi de blessures graves, lors de l'accident du 6 février 2023. Photo : Vincent Fradette

Accompagnés des députés de Québec solidaire, Sol Zanetti et Étienne Grandmont, les deux victimes ont dénoncé l'inaction du gouvernement dans le dossier, considérant les accidents survenus à cette intersection au cours des dernières années. En 2021, une famille a péri dans une violente collision au même endroit.

« Le radar ne sécurise pas la route, il ne fait que la monétiser », soutient David Rioux. « J'ai l'impression qu'on priorise les revenus des contraventions avant même de rendre cette intersection sécuritaire », ajoute sa conjointe.

Trois jours avant l'accident du 6 février, un radar photo avait été installé pour inciter les automobilistes à ralentir leur vitesse dans le secteur.

Éric Légaré a tué quatre personnes à Beauport lorsqu'il conduisait avec les facultés affaiblies en septembre 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Fermeture demandée

Les députés de Québec solidaire demandent à Québec de fermer l'intersection de l'autoroute 440 et du boulevard François-De Laval le plus rapidement possible. Ils réclament également que le tronçon soit transformé en boulevard urbain.

Après l’accident du 6 février dernier, la Ville de Québec a déposé officiellement une demande de transformation de l’autoroute 440 en boulevard urbain au gouvernement provincial.