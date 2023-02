Torture et viol au hockey junior : des choses du passé, espère le Titan d’Acadie-Bathurst

Martin Leclerc, chroniqueur de Radio-Canada aux sports, a rapporté cette semaine des témoignages extrêmement dérangeants d'anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey dans le cadre d’une demande de recours collectif.

Ces anciens joueurs relatent la discrimination, la conduite homophobe, la violence verbale, physique et sexuelle infligées par leurs coéquipiers dans un contexte d'initiation, parfois même avec la connivence du personnel entraîneur.

Les gestes allégués auraient été commis de la fin des années 1970 à 2014. Le chroniqueur emploie les termes viol et torture pour décrire ces témoignages. La lecture de son article peut être difficile pour certaines personnes.

Serge Thériault est lui-même un ancien joueur qui a évolué dans le junior majeur et au niveau universitaire. Il a lu l’article en question et il dit n’avoir rien connu du genre durant son propre parcours.

Moi, ce que j’ai vécu étant joueur, c’était loin d’être à ce niveau-là. On parlait peut-être de raser les cheveux ou faire une coiffure différente pour dire okay, ces joueurs-là jouent au junior majeur et ils viennent de se faire initier, des choses comme ça, mais on n’était pas au point de ce que j’ai vu dans l’article, de loin , affirme Serge Thériault au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

« C’est certain que les joueurs qui ont passé au travers de ça, c’était très sérieux. C’est dommageable. Quand tu regardes ça, certains individus qui font des choses de même à d’autres personnes, c’est immoral. » — Une citation de Serge Thériault, président du Titan d'Acadie Bathurst

Des activités positives

Serge Thériault ajoute qu’il n’y a pas d’initiation au Titan d’Acadie-Bathurst, que l’équipe aide plutôt ses nouveaux membres à faire connaissance avec les autres.

Nous, chez le Titan, ça fait dix ans qu’on est propriétaire de l’équipe, le groupe actuel, puis il n’y a pas d’initiation. Il y a des activités d’équipe. Un exemple : nos joueurs vont sortir pêcher du maquereau en mer, des choses comme ça.

« Côté initiation, à ma connaissance, ça ne se fait plus. » — Une citation de Serge Thériault, président du Titan d'Acadie Bathurst

Marc-André Côté a aussi eu une expérience positive lors de son passage à Bathurst. Celui qui est maintenant entraîneur de l'équipe féminine de hockey à l'Université de Moncton, était une recrue en 2003.

Marc-André Côté a joué pour le Titan d'Acadie-Bathurst entre 2003 et 2005 avant de se joindre aux Foreurs de Val-d'or jusqu'en 2008. Photo : Radio-Canada

C'était une belle activité pour tout le monde, personne ne s'est senti obligé de rien faire. C'était convivial et on a juste eu du fun , se remémore-t-il.

Mais il avoue qu'il a eu des appréhensions, en raison de rumeurs.

C'était des histoires qu'on entendait et il y avait un petit peu d'appréhension quand la soirée s'en venait et que tu étais une première année , raconte Marc-André Côté.

En tant qu'entraîneur, il se demande de quelle façon on peut tisser des liens forts entre les membres d'une équipe s'ils expérimentent des mauvais traitements lors d'une activité d'initiation.

Soutenir les jeunes

Le président du Titan Serge Thériault dit espérer que les mauvais traitements entre joueurs sont des choses du passé. Les équipes de nos jours font des efforts pour appuyer les joueurs, souligne-t-il.

Au niveau de l’équipe et de la ligue, on a aussi beaucoup de support pour les jeunes, que ce soit au niveau de l’intimidation. On parle de santé mentale, de choses comme ça. Nous, il y a des psychologues qui voient les joueurs, qui leur parlent. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place au fil des années pour aider les jeunes , explique M. Thériault.

Je pense que les jeunes aujourd’hui, en tout cas je parle pour le Titan, de 16 à 20 ans, sont mieux entourés que possiblement les jeunes qui vont à l’école normale, avec tous les services disponibles pour eux , ajoute-t-il.

Avec les renseignements de l’émission La matinale et du Téléjournal Acadie