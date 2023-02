Cinq personnes arrêtées dans le cadre de perquisitions en lien avec le trafic de cocaïne

Les policiers ont procédé à plusieurs perquisitions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, à Brossard et à Abbottsford, en Colombie-Britannique.

L’opération, toujours en cours, est menée par l’Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay, en collaboration avec le Service de police de Saguenay (SPS), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le trafic de cocaïne est visé et l’objectif de l’ ERM est de démanteler un réseau dirigé par un groupe de motards criminalisé. Des membres influents ont été arrêtés, selon les policiers. Le réseau écoulait plusieurs de kilos de cocaïne dans la région chaque année.

Plusieurs arrestations sont visées par cette opération. Celle-ci découle d’une enquête amorcée en août 2021 et mobilise plus de 50 policiers de différentes unités d’enquête et de la Sûreté du Québec et de ses partenaires du SPS et du SPVQ , peut-on lire dans un communiqué diffusé par l’ ERM .

Toute personne détenant des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

Avec Catherine Paradis