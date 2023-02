Vishtèn et The East Pointers continuent l’aventure ensemble

Les membres des groupes Vishtèn et The East Pointers ont annoncé, mardi 14 février, la formation d'une nouvelle formation, baptisée Six Hearts. L'aventure musicale commune, commencée après la perte de Koady Chaisson et Pastelle Leblanc, permet aux musiciens de faire leur deuil.

Nos deux groupes ont subi des pertes l'année dernière. On est des amis de longue date, ça fait qu'on a juste décidé de se rassembler, pour passer du temps ensemble le printemps dernier, pour jaser, pour jouer de la musique un petit peu , raconte Emmanuelle Leblanc.

Pastelle Leblanc, membre de Vishtèn au côté de sa sœur jumelle et de son conjoint Pascal Miousse, est décédée en avril 2022 des suites d'un cancer. Quelques mois plus tôt, Koady Chaisson, l'un des membres du trio The East Pointers, mourrait à l'âge de 37 ans.

Un processus de guérison

Les quatre membres restants, Emmanuelle Leblanc et Pascal Miousse côté Vishtèn, Tim Chaisson et Jake Charron côté East Pointers, décident donc de poursuivre l'aventure musicale ensemble. Après quelques concerts en 2022, la formation Six Hearts prend officiellement forme.

La musicienne Pastelle LeBlanc, membre du groupe Vishtèn, est décédée en avril 2022 à l'âge de 42 ans, des suites d'un cancer du sein. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Ça s'est fait naturellement. On a senti une énergie qui était super forte. On était tellement excités par rapport à ce qui se passait, qu'on voulait juste continuer à le faire naturellement, puis dire "Oh mon Dieu, c'est vraiment cool ce qui se passe, pourquoi pas continuer" , explique Pascal Miousse.

« Ça a été vraiment guérisseurs aussi pour chacun de notre bord. » — Une citation de Pascal Miousse

Pouvoir se mettre ensemble, jouer de la musique ensemble, en ayant un peu la présence de Koady et Pastelle avec nous autres tout le temps quand on jouait, ça nous a drivés en avant pour continuer le projet , poursuit le musicien.

Le groupe insulaire The East Pointers. Koady Chaisson est à gauche. Photo : Gracieuseté The East Pointers / Harvest Home Festival

À la recherche d'un nouveau son

Le nom Six Hearts fait référence aux quatre membres du nouveau groupe et aux deux disparus.

Pas question cependant de remplacer Koady et Pastelle en intégrant du banjo ou de l'accordéon, leur instrument respectif, dans les créations de la nouvelle formation.

On pourrait jouer du banjo un peu, mais Koady était comme un master par rapport à ça, puis Pastelle à l'accordéon aussi , explique Pascal Miousse.

Il ajoute que la nouvelle combinaison d'instruments sera différente, sans remplacer le son de la musique des deux disparus.

Pastelle et Koady composaient de la musique, on est capable d'aller chercher des compositions inédites qu'ils ont commencées , complète Emmanuelle Leblanc.

Elle confie que le groupe est en train de développer une musique composée par Pastelle Leblanc, trouvée sur son téléphone.

« Ils vont toujours être là, c'est ça qui nous a relié, veux veux pas. » — Une citation de Pascal Miousse

Le quatuor est encore en train de chercher le nouveau son qu'il veut montrer au public, tout en restant dans un style traditionnel moderne.

Emmanuelle Leblanc et Pascal Miousse, du groupe Vishtèn, forme un nouveau groupe avec les membres des East Pointers, baptisé Six Hearts. Les deux formations ont chacune perdu l'un de leur membre en 2022. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Un simple en préparation

Emmanuelle Leblanc comme Pascal Miousse insistent tous deux sur le bénéfice de jouer avec Tim Chaisson et Jake Charron dans leur processus de deuil. Emmanuelle Leblanc confie sa surprise que les choses aillent si bien si vite : Je ne m'attendais définitivement pas à ça, il y a vraiment une réelle connexion .

« Ça nous aide d'avancer, d'avoir ce projet-là avec eux autres. » — Une citation de Emmanuelle Leblanc

Veux veux pas avec ce qu'ils ont vécu, la même chose, c'était de mise que ça se passe comme ça , ajoute Pascal Miousse.

Puis ça a vraiment aidé d'aller dans le deuil qu'on est dedans, de pouvoir réaliser certaines choses, qu'on était chanceux, d'avoir beaucoup de gratitude , poursuit le musicien, qui insiste sur le plaisir fou qu'il a à jouer avec ses nouveaux partenaires.

Un simple est en préparation pour le printemps, ainsi que des spectacles, notamment au New Orleans Jazz & Heritage Festival.

Vishtèn va par ailleur continuer ses activités sous le nom Vishtèn Connexions, en organisant des concerts avec d'autres artistes.