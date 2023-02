Une grève de chauffeurs d’autobus touche 11 établissements scolaires de Montréal

Onze établissements scolaires de Lanaudière, Laval et Montréal sont touchés par cette grève (Collège Saint-Sacrement, Collège Boisbriand, Collège Citoyen, Collège de l'Assomption, Collège Laval, Collège Letendre Laval, École Marie-Clarac, Collège Regina Assumpta, École secondaire Marie-Anne, École Vanguard et Northstar Academy).

Dans un communiqué, le président du syndicat, Robert Dubois, indique que les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur les clauses financières : Les relations sont tendues et nous sommes encore loin d'un règlement. Puisque notre employeur a reçu les mêmes sommes que les autres transporteurs scolaires de Lanaudière, nous connaissons sa capacité de payer et nous sommes déterminés à aller chercher notre juste part.

Pour sa part, la présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton ajoute que l'employeur ne peut ignorer les nouvelles données salariales en vigueur dans le secteur du transport scolaire. Celles-ci reconnaissent enfin le difficile travail des conductrices et des conducteurs. Tous les employeurs ont reçu une bonification variant entre 15 et 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et de ceux qui conduisent les autobus .

« Si l'employeur veut régler ses problèmes d'attraction et de rétention de ses travailleuses et de ses travailleurs, il sait très bien ce qu'il a à faire. » — Une citation de Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics, affiliée à la CSN

En moins de 48 heures, deux syndicats de la région de Lanaudière ont obtenu des majorations salariales de plus de 40 % sur la durée de leur nouveau contrat de travail. Il y a donc un mouvement clair, net et précis de bonification majeure des salaires dans le secteur. Malgré cette évidence, la direction des autobus R.M. tient actuellement tête au syndicat , note Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.