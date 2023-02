Gravelbourg cherche à donner une nouvelle vocation à son couvent historique

Le couvent Jésus-Marie a été construit en 1916, et ses ailes nord et sud ont été ajoutées entre 1926 et 1927. Devenue propriétaire du bâtiment en 2016, la Municipalité envisageait de le transformer en maison de retraite. Mais à l’époque, tant la Société de logement de la Saskatchewan, que les gouvernements provincial et fédéral ont refusé d’y contribuer.

Nous voulons simplement trouver un avenir pour ce bâtiment parce que c'est un point de repère très important à Gravelbourg , déclare l’agente de développement économique de la Ville de Gravelbourg, Ariel Haug.

Je pense que nous sommes ouverts à toutes les propositions. Si quelqu'un a une proposition crédible, à ce moment-là, nous sommes très intéressés de les entendre.

En 2017, le comité des Amis du couvent de Gravelbourg avait été formé pour décider de l'avenir du bâtiment. Des études indépendantes avaient établi qu'il était encore en bon état.

C'est à la limite du village, il y a beaucoup de terrains autour. La communauté serait parfaite pour une école de langue internationale, car nous sommes déjà une communauté francophone , indique l’ancienne membre du Comité des Amis du couvent de Gravelbourg, Toos Giesen-Stefiuk.

Selon la résidente de Gravelbourg Maria Lepage le plus grand défi c'est de faire valoriser auprès de nos citoyens et citoyennes que ça vaut l'investissement de garder ce bâtiment .

L’ex-avocat et ancien responsable des visites guidées sur le site, Louis Stringer, explique que la richesse architecturale et artistique de la chapelle en fait un lieu unique dans la province.

Même si le monument est classé comme site national historique et protégé par un arrêté municipal, sa préservation n’est pas garantie, soutient-il.

Un avis partagé par le conseiller municipal à Gravelbourg, Paul Boisvert. Il souligne que les projets de reconversion de bâtiments historiques sont difficiles à financer en milieu rural. Selon lui, les entreprises privées qui héritent des contrats dans les petites localités ont souvent carte blanche.

L’appel à manifestation d’intérêt se termine le 24 février. Ensuite, les représentants de la Ville se réuniront et décideront de la meilleure option pour le bâtiment.

Avec les informations de Bryanna Frankel et de LLyod Pasqualetti