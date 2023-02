Le programme de musique Sistema bientôt offert dans la région Chaleur

La nouvelle école située à Bathurst vise à enseigner à 35 jeunes par jour pour la première année, pour atteindre une centaine de jeunes d'ici la troisième année de service. Photo : Radio-Canada

La formation Sistema vise à offrir des cours de musique gratuits à des jeunes qui n'auraient pas nécessairement les moyens financiers d'en bénéficier.

Déjà installée à Moncton, Saint-Jean, Edmundston, Miramichi, Elsipogtog, Fredericton, Tracadie et Richibucto, Sistema est en pleine levée de fond pour son nouveau chapitre à Bathurst.

Le projet d'une nouvelle école est encore à la phase embryonnaire. Les pourparlers pour le financement viennent de débuter, mais vont bon train.

« C'est un gros plus pour notre région ! » — Une citation de Bob Lennon, homme d'affaires

L'homme d'affaires Bob Lennon est responsable de la levée de fond pour le nouveau chapitre à Bathurst Photo : Facebook / Robert Lennon

L'homme d'affaires Bob Lennon chapeaute la levée de fond.

Avec sept autres personnes de la communauté d'affaires de la région, le comité se donne la tâche de récolter la somme de 65 000$, soit 30 % du budget annuel nécessaire.

Pour Bob Lennon, c'est un investissement qui en vaut le coup.

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir investir dans la musique. Nous pensons au futur et nous investissions dans nos jeunes. Ils vont apprendre non seulement un instrument, mais aussi des outils de leadership et de travail d'équipe. Ces jeunes-là, un jour, ils auront beaucoup à offrir et à donner à la communauté , affirme Bob Lennon.

D'élève à enseignante

Ciera DeSilva enseigne l'alto, le grand cousin du violon, pour Sistema depuis un an et demi à Moncton. Elle est témoin chaque jour des nombreux bienfaits que l'enseignement de la musique amène aux jeunes. Elle se réjouit grandement de la volonté de Sistema de s'étendre à la région Chaleur.

Je vois la différence que le programme fait dans la vie de mes élèves. Ce sont des enfants qui ont autant de talent que n'importe quel autre jeunes, ils n'ont tout simplement pas la même chance. Le programme amène beaucoup de joie aux enfants. Ça crée un lieu où tout le monde est accepté. Ils peuvent mettre beaucoup d'énergie et de créativité vers un phénomène si beau, celui de créer de la musique , mentionne Ciera DeSilva.

L'enseignante Ciera DeSilva mentionne les nombreux bénéfices de Sistema dans le processus d'apprentissage des jeunes élèves. Photo : Gracieuseté Ciera DeSilva

Elle a d'ailleurs elle-même pu bénéficier d'un programme similaire alors qu'elle ne pouvait pas s'offrir des leçons en raison de précarité financière.

La musique a toujours été quelque chose de très important dans ma vie. Grâce à la musique, j'ai pu faire la connaissance de personne super enrichissante. J'ai pu développer mon côté créatif et je suis heureux que de nouveaux jeunes puissent apprendre et tomber en amour avec la musique comme je l'ai fait , ajoute-t-elle.

Une multitude d'écoles francophones et anglophones de Bathurst et des environs ont déjà annoncé leur partenariat avec Sistema.

Les inscriptions pour la nouvelle école ouvriront au courant du printemps 2023, la relève musicale de la région chaleur semble en très bonne posture.