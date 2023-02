Travail la fin de semaine : les infirmières entendent répliquer au CIUSSS MCQ

Il s’agit d’un plan avec des actions musclées , assure la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Patricia Mailhot. Elle précise que ce ne sont pas des actions qui [viendront] nuire aux services et à la population .

Les membres du syndicat réunis en assemblée extraordinaire mardi soir ont approuvé le plan à 95 %, indique-t-elle.

Dans son invitation aux médias, le syndicat indique qu'il fera une livraison spéciale à la PDG du CIUSSS MCQ sur l'heure du midi, devant le siège social de l'organisation à Trois-Rivières.

La haute direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a tenu mardi une conférence de presse pour justifier la mise en vigueur de cette mesure. La présidente-directrice générale (PDG), Nathalie Petitclerc, y a réitéré l’urgence d’agir.

« On ne veut plus que les conditions de travail se dégradent, on demande à Mme Petitclerc de reculer sur les mesures annoncées et de trouver d'autres solutions. »