Des histoires de motivation et de parcours scolaires atypiques pour inspirer les jeunes

La revue Trouve ta voie a été distribuée auprès de 5000 élèves de secondaire 4 et 5 en Estrie.

On a identifié des personnalités qui ont poursuivi jusqu'au secondaire 5 et plus et qui vont peut-être faire la différence. On a espoir que les élèves qui vont lire la revue vont se dire : ''Ah, je pourrais faire cet emploi-là.'' C'est ça l'objectif , explique le directeur général de la Fondation pour les élèves de la CSSRS , Serge Audet.

« Il y a des personnalités drôlement intéressantes et agréables à découvrir dans cette revue. » — Une citation de Serge Audet, directeur général de la Fondation pour les élèves de la CSSRS

Parmi la quarantaine de personnes de tous les horizons qui ont accepté de témoigner, on y retrouve des sportifs, des artistes ou des entrepreneurs. Il y a une belle diversité. On n'a pas voulu avoir seulement des professionnels. On a voulu avoir des métiers, un mécanicien, des gens de la communauté anglophone. Dans la revue, vous allez voir des témoignages de gens qui ont à peine fini leur secondaire 5 et que ça a fait la différence dans leur vie. Aujourd'hui, ils ont réussi , ajoute-t-il.

Il est également possible d'obtenir un exemplaire de la revue en contactant la Fondation et en effectuant un don de 30 $.