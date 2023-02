L’ex-maire de Rouyn-Noranda Jean-Claude Beauchemin frappé par la maladie

C'est ce qu'il a raconté à Lise Millette, au cours d’un long entretien qui sera diffusé cet après-midi à l'émission Ça vaut le retour.

Né à Rouyn-Noranda, il en a été le maire de 2002 à 2005 et que même lorsque ses mandats l’ont amené à s’exiler, notamment lorsqu’il a été conseiller de Bernard Landry, il a toujours conservé un lien avec ses racines.

Jean-Claude Beauchemin a aussi été fondateur du Centre de réadaptation La Maison, investi dans la création de la maison des jeunes La Soupape et véritable ambassadeur de l’Abitibi-Témiscamingue et de son unicité.

C’est un milieu de vie exceptionnel, rappelle-t-il. Les relations humaines, ici, c’est caractéristique de l’Abitibi-Témiscamingue. La première activité c’est de se côtoyer. On partage nos projets, on regarde nos gens et on est contents du succès. Ce qui nous distingue c’est notre proximité et notre ouverture aux autres.

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent se réunir en semaine à la maison des jeunes La Soupape de Rouyn-Noranda sur l'heure du dîner ou en soirée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Jean-Claude Beauchemin estime avoir eu une vie heureuse et surtout des amitiés sincères qui selon sont caractéristiques de l'Abitibi-Témiscamingue.

Je me rends compte aujourd’hui de la quantité d’amitiés que j’ai pu nouer au fil des ans. Quand on arrive à l’heure des bilans, je peux dire que je suis estomaqué. J’ai eu une vie riche et heureuse parce qu’elle a été remplie d’amitiés et de rencontres profondes , souligne-t-il.

