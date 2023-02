Un projet de regroupement d’élèves inquiète la population de Mont-Brun

Le conseil d'établissement de l'école a soulevé l'idée de regrouper tous les élèves du secteur à l'école de Cléricy pour améliorer les services.

En raison de la pénurie de main-d'œuvre, il est de plus en plus difficile de trouver des professionnels pour bien encadrer les enfants.

On a pris le temps d’analyser les pour et les contre et on en est rendu là. Il n’y a pas encore eu la rencontre de parents, on est en dans les balbutiements. Mais je le répète : on ne parle pas de fermeture d’école , explique le directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) Yves Bédard.

Le directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard, précise que le projet de regroupement ne vient pas du CSS. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Déjà plusieurs citoyens de Mont-Brun se mobilisent pour contrer cette proposition. Ils craignent que cette solution temporaire devienne permanente et mène à la fermeture définitive de l'école.

Il faut comprendre qu’une fermeture d’école c’est un processus à très long terme, c’est un processus qui prend 2 ans. On n’est pas là. On n'a pas d’intention de fermer ça et ce n’est même pas un projet qui vient du centre de services scolaire , insiste Yves Bédard.

La rencontre aura lieu à 19 h au gymnase de l’école de Cléricy.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir