Un hiver chaud et Fiona vont nuire à la production de sirop d’érable en N.-É.

La province a connu l’un des mois de janvier les plus doux jamais enregistrés cette année, avec des températures plus chaudes et moins de neige que d’habitude.

Pour un écoulement optimal de la sève, les érables ont besoin de nuits froides et givrées d’environ -5 degrés Celsius et de journées chaudes et ensoleillées d’environ 5 degrés Celsius.

Kevin McCormick est producteur de sirop d'érable en ancien président de l'Association des producteurs de sirop d'érable de la Nouvelle-Écosse. Photo : Jack Julian/CBC

Si ça continue comme ça, ce sera une mauvaise année parce que vous n’aurez pas l’eau d’érable , prévient Chris Hutchinson, propriétaire de Hutchinson Acres, qui exploite environ 60 000 arbres à l’intérieur de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, à peu près entre Aylesford et Bridgewater.

Il souligne que les producteurs ont besoin de temps froid pour tailler leurs arbres parce que s’ils les taillent quand il fait chaud, les chalumeaux utilisés pour recueillir la sève tombent lorsque la température baisse.

« Durant décembre et janvier, nous n’avons jamais eu plus d’un ou deux jours de température sous zéro. » — Une citation de Chris Hutchinson, propriétaire d'érablière

Chris Hutchinson avait déjà entaillé plusieurs de ses arbres en janvier, mais lorsque la province a été frappée par un froid extrême au début de février, environ 40 % de ses chalumeaux sont tombés, alors lui et son équipe ont dû faire le tour et les réinstaller.

Il est possible qu’il manquera un peu de sève s’il ne peut pas finir d’entailler à temps, poursuit-il.

Saison plus courte

Kevin McCormick, qui exploite l’érablière de McCormick, affirme que les températures chaudes pourraient aussi faire en sorte que la saison de cette année soit courte.

En l’absence de jours de froid intense avec des températures constantes inférieures à 0 °C, les érables sortent de leur dormance plus rapidement, et sans couverture de neige, le soleil réchauffe le sol, contribuant à cet effet.

La tire d'érable est un mets apprécié lors d'une visite dans une érablière. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Tout se passe donc beaucoup plus vite. Les arbres progresseront très rapidement et passeront de la dormance au bourgeonnement, ce qui mettra fin à la saison , explique celui qui possède environ 35 000 entailles à Rodney, près de Springhill.

En plus de produire du sirop d’érable, M. McCormick vend de l’équipement et des fournitures aux producteurs, alors il est régulièrement en contact avec d’autres membres de l’industrie dans les Maritimes.

Répercussions de la tempête Fiona

Kevin McCormick prétend que de nombreux producteurs sont encore aux prises avec les répercussions de la tempête post-tropicale Fiona, qui a frappé la province avec des vents atteignant 171 km/h le 24 septembre 2022.

Un érable brisé avec des tuyaux endommagés. Photo : Paul Palmeter/CBC

De nombreux arbres ont été complètement abattus, tandis que d’autres ont été penchés ou avec des sommets endommagés et des systèmes racinaires affaiblis, rendant certains survivants plus vulnérables aux tempêtes futures, y compris des tempêtes moins violentes que Fiona.

« Il a fallu des générations pour faire pousser nos érables et, en seulement quelques heures, Fiona a changé nos forêts pendant toute une vie. Il faudra de nombreuses années pour remettre les systèmes de collecte aux conditions d’avant Fiona. » — Une citation de Kevin McCormick, producteur de sirop d'érable

Sur son propre boisé, Kevin McCormick a trouvé des arbres tombés avec des trous de chalumeau datant de la fin des années 1800.

Nous avons vu ces grands arbres vieux qui étaient probablement des semis au milieu des années 1800. Ils ont résisté jusqu’à Fiona. Alors, c’est une triste réalité que la nature et que le climat change.

Selon M. McCormick, il s’attend à ce qu’il y ait environ 30 % moins d’arbres exploités cette année en raison des dommages causés par Fiona.

Une érablière décimée par Fiona

L’érablière de Jason Haverkort à St. Joseph, au sud-ouest d’Antigonish, a été décimée par Fiona, avec environ 40 à 50 % des arbres abattus et des milliers d’autres avec des branches ou des cimes brisées.

Jason Haverkort a travaillé à réparer les dommages de la tempête post-tropicale Fiona sur son érablière. Photo : Paul Palmeter/CBC

Tout était en panne. C’était un désordre enchevêtré. Il y avait des cimes d’arbres sur les racines de ceux derrière eux, donc c’était tout un désordre.

Jason Haverkort était en train d’entailler mardi et ça devrait être terminé mercredi, avec le lancement possible de la saison des sucres plus tard cette semaine.

Il s’attend à ce que son nombre total d’entailles se situe entre 6000 et 7000 cette année, ce qui est bien loin des 12 000 arbres d’avant Fiona.