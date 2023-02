Pas de ski à Marble Mountain malgré la neige

Les responsables de la station espèrent pouvoir ouvrir avant la longue fin de semaine qui s’en vient, l’une des plus occupées de l’année en raison de la tenue du festival Jibfest Weekender et de la Coupe Marble, qui attire des athlètes de tout le Canada atlantique.

Le gérant Richard Wells explique que le télésiège principal, le seul qui emmène les skieurs au sommet de la montagne, doit être réparé.

Le gérant du centre Marble Mountain Richard Wells indique que son équipe travaille d'arrache-pied pour ouvrir la station le plus tôt possible. Photo : Radio-Canada / Troy Turner

Nous avons connu des problèmes électriques mineurs avec le télésiège Lighting Express, ce qui a occasionné des retards la fin de semaine dernière , indique-t-il.

Les problèmes se sont répétés lundi, forçant les responsables à annoncer la fermeture temporaire de la station pour des raisons de sécurité.

Dans une publication sur Facebook, les responsables de la station indiquent qu’il aurait été difficile d’effectuer la maintenance quotidienne tout en faisant les réparations en raison d’une pénurie de personnel spécialisé.

Selon M. Wells, des personnes supplémentaires ont été embauchées et les équipes travaillent d’arrache-pied pour rouvrir le plus rapidement possible.

Nous avons hérité d'infrastructures vieillissantes, mais nous sommes une équipe dynamique et nous ne nous décourageons pas facilement , ajoute M. Well.

Le centre espère aussi que le télésiège Black Mariah - qui ne fonctionne pas depuis trois ans - sera réparé d’ici quelques semaines.

La montagne Marble est le plus haut sommet pour le ski en Atlantique. Le télésiège avait connu des problèmes en 2022. En mars, 250 skieurs étaient restés coincés de nombreuses heures en raison d'une panne.