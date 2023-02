Début des audiences publiques sur l’agrandissement du parc du Mont-Orford

Cette rencontre représente une première étape dans un processus qui doit se terminer par un rapport au ministre de l’Environnement à la fin du mois de juin.

Si le projet va de l’avant, le parc national du Mont-Orford pourrait presque doubler de superficie avec des terrains que Québec a acquiau cours des dernières années, passant de 59 km2 à plus de 100 km2.

Les plans du parc incluent l’ajout d’un camping d’environ 200 sites, ainsi que de 70 km de sentiers de randonnée pédestre et de près de 30 km de sentiers cyclables. Le projet inclut également 20 km de pistes de vélo de montagne et de vélo à pneus surdimensionnés, trois plans d’eau pour les activités nautiques et deux parois d’escalade sur roche.

L'agrandissement se situe principalement au nord du parc actuel. Il touche les municipalités de Racine, de Saint-Denis-de-Brompton, du canton d’Orford et de Melbourne, ainsi que la Ville de Sherbrooke.

Le projet d'agrandissement (en différents tons de vert sur la carte) se situera surtout à l'ouest du lac Brompton et au sud du lac Montjoie. Photo : Source : Gouvernement du Québec

Quatre secteurs sont ciblés dans le projet d'agrandissement, dont le secteur du Mont-des-Trois-Lacs, à l’ouest du lac Brompton, et celui du lac Montjoie sud, qui accueillait jusqu’à récemment les prêtres du Séminaire de Sherbrooke. Ce secteur offrira un lieu d'hébergement et d’accueil. Les visiteurs journaliers pourront exclusivement s’y rendre en navette électrique à partir d’un stationnement situé près du lac Fraser, à vélo ou à la marche.

Inquiétudes pour les résidents du chemin du Lac-Montjoie

Au total, environ 140 personnes se sont déplacées pour assister à la soirée de mardi, qui a été organisée à l’hôtel Chéribourg d’Orford et diffusée en ligne.

Des représentants du gouvernement provincial, de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et de différentes municipalités étaient sur place pour répondre aux questions des citoyens.

Des résidents du chemin du Lac-Montjoie craignent notamment que l’agrandissement accentue grandement l’achalandage devant leurs propriétés, puisque leur chemin représentera le seul point d'accès à ce nouveau secteur.

Kathi Niggli est l’une d’entr eux. Même si cette membre de l’Association des habitants du chemin du Lac-Montjoie trouve que le BAPE a fait un travail extraordinaire de communication mardi soir, elle s’inquiète des suites du projet. Elle dénonce ce qu’elle estime être un manque de consultation en amont auprès des habitants et de la municipalité.

L'accès principal du site Montjoie, ça se fait devant nos portes, c'est la rue où on habite. Il y a 33 maisons, on est 33 habitants de cette rue et on est tous affectés par chaque navette, chaque vélo, chaque randonneur. Le projet, c'est extraordinaire, mais notre rue n'est pas conçue pour [ce] trafic , croit-elle.

« Nos habitants qui marchent dans la rue, les enfants qui jouent dans la rue. On va perdre tout ça. » — Une citation de Kathi Niggli, membre de l’Association des habitants du chemin du lac Montjoie

La biologiste et chargée de projets à la direction des parcs nationaux, André-Anne Gagnon, a toutefois souligné pendant la soirée que l’idée d’implanter un service de navettes dans le secteur a pour but de limiter les impacts sur le voisinage.

En attendant que l’agrandissement devienne officiel, plusieurs personnes utilisent par ailleurs les terrains publics du secteur Montjoie pour se promener en véhicule tout-terrain, ce qui cause de nombreux problèmes, selon la conseillère municipale du district de Saint-Élie, Christelle Lefèvre. Mardi soir, cette dernière a demandé un statut intermédiaire pour limiter l’utilisation de ces véhicules jusqu’à l’agrandissement officiel du parc, vers avril 2025.

J'ai demandé à ce qu'il crée un statut intermédiaire de protection. Moi, me faire répondre "ça n’existe pas", ça fait un an que je le dis, "créez-le!" [...] Ça ne me rassure pas. J'espérais qu’ils disent oui, on travaille là-dessus, mais non, ça n’a pas l'air. Je trouve ça dommage, puis c'est dommage pour la protection de l'environnement, pas juste pour les citoyens, parce qu’il y a vraiment des dégâts qui sont en train de se faire dans le parc , soutient-elle.

« C'est un beau projet. Il n’y a personne qui est contre dans la rue, mais ça vient avec des inconvénients, puis on veut se préparer à ça, puis s'assurer de les limiter le plus qu'on peut. » — Une citation de Christelle Lefèvre, conseillère municipale du district de Saint-Élie

Projet bien ficelé

D’autres citoyens et organismes accueillent bien le projet. C'est notamment le cas de SOS parc Orford, qui milite dans ce sens depuis plusieurs années.

Merci à toutes ces bonnes gens qui sont ici ce soir qui ont travaillé d’arrache-pied pour avoir un projet bien ficelé , a notamment lancé son représentant Robert Benoit pendant la période de questions.

D’autres enjeux ont été abordés par les personnes présentes, allant de l’abordabilité des accès au parc, en passant par le lac La Rouche, qui sera exclu du projet et donc carrément enclavé. À ces questions, les représentants de différents ministères et municipalités ont entre autres répondu que les coûts d’entrée au parc sont déterminés par le gouvernement, et que le lac La Rouche appartient à l’entreprise Bombardier, qui l’utilise pour des essais de différents véhicules récréatifs.

La Sépaq a par ailleurs indiqué qu’elle ne se fixe pas d’objectifs en termes de fréquentation du parc. Il est ainsi difficile de prédire l’achalandage des nouveaux secteurs. Quand il n’y a plus de place dans un stationnement dans le parc, on peut diriger les gens vers un autre secteur. S’il n’y a plus de place, on ferme [l'accès au secteur] , a cependant avancé Claudia Lascelles, responsable du service de conservation et de l’éducation pour le parc du Mont-Orford.

La rencontre continuera mercredi à 13 h 30 pour permettre à plus de personnes qui se sont inscrites mardi soir de poser leurs questions. Une visite publique des lieux visés par le projet est aussi prévue mercredi à 9 h.

