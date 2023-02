Les bénéfices de West Fraser Timber chutent de 128 % au quatrième trimestre

L'entreprise forestière West Fraser Timber déclare avoir enregistré des pertes de 94 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2022, soit une baisse de plus de 128 % par rapport aux bénéfices enregistrés à la même période en 2021.

C’est le ralentissement de la construction de nouvelles maisons qui serait en cause, selon l'entreprise de Vancouver, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de West Fraser Timber s'est élevé à 1,62 milliard de $ US, soit une baisse de plus de 20 % par rapport aux 2,04 milliards de $ US en 2021.

Le bénéfice par action dilué a été reculé de 1,13 $ US contre 3,13 $ US l'année précédente.

L’entreprise indique que pour l'ensemble de l'exercice financier, elle a gagné 1,98 milliard de $ US, soit une baisse de près de 33 % par rapport aux 2,95 milliards de $ US engendrés en 2021.

De nombreuses pertes d’emplois

Les perspectives économiques de West Fraser Timber surviennent après de nombreuses pertes d'emplois dans l'industrie forestière de la Colombie-Britannique, que l’entreprise impute à une combinaison de facteurs, dont le ralentissement économique et la diminution de l'approvisionnement en fibre.

La semaine dernière, la société a annoncé qu'elle réduirait temporairement les activités de son usine Cariboo Pulp and Paper à Quesnel, en Colombie-Britannique, après avoir annoncé en janvier qu'elle réduisait indéfiniment les activités de sa scierie de Perry, en Floride, en raison des coûts élevés du bois et du ralentissement des marchés du bois d'œuvre.

D'autres entreprises ont fait de même : au mois de janvier, Canfor a annoncé la fermeture de sa scierie et son usine de granulés à Chetwynd, au nord-est de Prince George.

Canfor dit également prévoir une fermeture prolongée de son usine de Houston, en Colombie-Britannique, alors qu'elle révise sa stratégie dans la province pour faire face à la baisse de l'approvisionnement en bois.

Environ 700 employés devraient être touchés par ces changements.

De l’aide de la province

En réponse, la province a annoncé plusieurs mesures de soutien à l'industrie, notamment un fonds de 90 millions de dollars pour la création d'emplois dans le secteur manufacturier.

Elle a aussi annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars pour l'accès aux fibres difficile à atteindre dans les régions touchées par les incendies, et un investissement de 4,5 millions de dollars pour aider à la réouverture d'une usine de pâtes et papiers de l'île de Vancouver.

Le président et chef de la direction de West Fraser Timber, Ray Ferris, affirme que l'entreprise prévoit que la modération des coûts continuera d'avoir un impact sur l'entreprise.

Avec les informations d'Andrew Kurjata et La Presse canadienne