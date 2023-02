Marcher et demander plus en mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées

Dans le Downtown Eastside de Vancouver, le son des tambours et les chants solennels autochtones accompagnent les milliers de personnes rassemblées pour la 32 e édition de la marche en mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées. Certains arborent l’empreinte de main rouge au visage, d’autres tiennent des affiches à l'effigie de leurs proches disparus.

Sheila Poorman a perdu sa fille Chelsea dans des circonstances encore inexpliquées après sa disparition en 2020. Une famille ne devrait pas souffrir de ne pas savoir ce qui s'est passé , exprime-t-elle. Malgré les questions non résolues, elle sent le soutien de la communauté en cette journée de commémoration. C'est encourageant à voir. Ça nous réconforte, les familles, de voir tout ce monde rassemblé , précise-t-elle avec émotion.

De nombreuses femmes ont une main rouge dessinée sur le visage, un symbole de solidarité envers les femmes et filles disparues et assassinées. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Un rassemblement depuis plus de 30 ans

En 1992, une première marche commémorative avait été organisée en réponse au meurtre d'une femme sur la rue Powell l’année précédente.

La date du 14 février n’est pas anodine. Les organisateurs précisent que la marche a lieu le jour de la Saint-Valentin pour exprimer la compassion, la communauté et la bienveillance envers toutes les femmes du Downtown Eastside de Vancouver.

Sheila Poorman, au micro, demande que des réponses soient fournies aux familles des personnes disparues. Photo : Radio-Canada

Une situation encore difficile

À la marche, plusieurs mentionnent ne pas voir l’impact des recommandations émises en 2015 dans le rapport final de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

On dirait que la communauté autochtone n’est pas prise au sérieux. Les recommandations n’ont pas été appliquées ou n’ont pas abouti. Il est temps pour le gouvernement d'agir , s’enquiert Stephanie Rivers Elickus, instigatrice de l’initiative 100 Red Dress Project et qui a perdu sa belle-sœur et sa nièce.

Dans son rapport sur l’homicide au Canada en 2020, Statistique Canada indique que le taux d'homicide est plus de cinq fois plus élevé chez les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones.

La province reconnaît les enjeux

Dans un communiqué pour souligner la tenue de la marche commémorative, le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaît que le colonialisme, la discrimination, le racisme et d'autres formes d'oppression systémique font que les femmes, les filles et les personnes LGBTQ2 autochtones sont disproportionnellement vulnérables à la violence sexiste.

En 2020, un financement provincial a permis à l’organisation WISH d'ouvrir dans le Downtown Eastside le premier refuge d'urgence temporaire pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleuses du sexe dans la rue.

C’est cette même rue qui est aujourd’hui envahie par les participants à la manifestation pour honorer la vie de leurs êtres bien-aimés.