La vedette des Leafs Auston Matthews devrait être de retour mercredi

Matthews est à l'écart depuis une élongation au genou subie durant un échauffement le 25 janvier.

Le centre de 25 ans a remporté le trophée Hart la saison dernière en tant que joueur par excellence de la LNH . Il a alors signé la première saison de 60 buts en une décennie.

Les Leafs prévoyaient une période de récupération de trois semaines; mardi marquait exactement 21 jours.

Toronto entamait la journée de mardi deuxième de la section Atlantique, 2 points devant le Lightning et 11 derrière les Bruins, actuellement en tête de la LNH .

On va voir comment le tout réagit [mercredi] matin et comment je me sens , a déclaré Matthews. Personnellement, j'essaie juste de me mettre dans l'état d'esprit de revenir au jeu et on verra à partir de là.

Le tireur d'élite, qui a patiné entre William Nylander et Michael Bunting à l'entraînement, a marqué 25 buts et 53 points en 47 matchs cette saison.

Toronto vient de s'incliner 4-3 à la maison face aux Blue Jackets, derniers au classement du circuit, avant les matchs de mardi.

S'il revenait mercredi, Matthews aurait raté cinq matchs. Les Leafs ont présenté une fiche de 2-3-0 durant ce temps.