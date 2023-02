Chasse à l’homme au sud d’Ottawa : la PPO justifie l’utilisation d’une alerte

Le corps policier s’est notamment expliqué sur les raisons pour lesquelles une alerte téléphonique a été envoyée pour signaler la présence de deux hommes qu'il croyait armés, dans la région du comté de Lanark et de Sharbot Lake.

L’alerte a été émise vers midi, le 10 février, demandant aux résidents du secteur de se barricader. Elle a ensuite été levée quelques heures plus tard, lorsque la PPO a annoncé qu’elle n’était plus à la recherche d’aucun suspect.

Les deux individus avaient tous deux des antécédents de violence et étaient visés par des mandats d'arrêt, a expliqué la Police provinciale de l'Ontario dans un communiqué publié mardi.

La Police provinciale de l'Ontario reconnaît l'impact émotionnel que peut avoir la réception d'une alerte d'urgence. [...] La décision d'émettre une alerte d'urgence n'est jamais prise à la légère , souligne la police dans son communiqué.

La Police provinciale de l'Ontario ajoute qu'à chaque alerte, elle cherche à affiner et améliorer davantage le processus d'alerte d'urgence .

Rappelons que la PPO a été mobilisée vendredi dernier suite au signalement de deux individus armés près de l'aréna du canton de Beckwith au sud-ouest d’Ottawa. Les recherches se sont soldées par l’arrestation d’un individu [qui n’était pas un des suspects précédemment identifiés] et aucune arme n’a été trouvée. La police a expliqué plus tard que le déploiement a débuté avec un vol de voiture et un délit de fuite.

Au cours de l’intervention, la PPO a diffusé l’identité et la photo de deux suspects potentiels, avant d'annoncer qu’ils ne faisaient plus l’objet de recherches. Leur lien dans cette affaire demeure inconnu pour l’instant. Questionnée par CBC, la PPO n’a pas indiqué précisément pourquoi leur identité a été publiée.

Nous tenons à remercier à nouveau le public pour sa patience et sa coopération , a indiqué la Police provinciale de l'Ontario mardi.

Avec les informations de CBC