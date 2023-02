L'apparition dans le ciel, en l'espace d'une semaine, d'une série d'objets non identifiés qui ont ensuite été abattus, a soulevé des questions sur les raisons de cette soudaine vague d'incidents de ce type.

Depuis le 4 février, date à laquelle des militaires américains ont abattu ce qui a été décrit comme un ballon-espion chinois au large de la Caroline du Sud, trois autres objets ont été abattus dans le ciel sur une période de huit jours.

Jusqu'à présent, seul le premier objet abattu a été identifié comme étant un ballon de surveillance chinois. L'armée américaine a déclaré lundi qu'elle en avait récupéré les principaux capteurs.

Des marins spécialisés en neutralisation des explosifs ont récupéré un ballon de surveillance abattu par les États-Unis, au large de la côte de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, le 5 février 2023. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Marine américaine

Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, les autres objets n'avaient pas de système de propulsion et n'étaient pas manœuvrés. Les États-Unis ne savent donc pas s'ils avaient une fonction de surveillance , a-t-il ajouté.

Toutefois, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il y avait des raisons de croire que ce n'était pas une coïncidence si les quatre objets avaient été repérés sur une période aussi courte.

Il est évident qu'il y a une sorte de modèle [pattern] dans tout cela , a-t-il déclaré. Le fait que nous voyons cela à un degré significatif au cours de la dernière semaine est une cause d'intérêt et d'attention particulière, ce qui est exactement ce que nous faisons.

Un phénomène en croissance?

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, John Kirby, lors d'un point de presse à Washington. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Il est difficile de déterminer s'il y a davantage d'objets non identifiés qui planent au-dessus des États-Unis et du Canada que par le passé.

Thomas Lawson, ancien chef d'état-major de la défense qui a également occupé le poste de commandant adjoint du NORAD de 2011 à 2012, a déclaré à CBC que, pendant son séjour au NORAD , il n'avait aucune indication […] que quelque chose comme ça flottait au-dessus de l'Amérique du Nord .

J'ai trouvé remarquable que le commandant actuel du NORAD ait publié son évaluation voulant que plusieurs de ces [objets non identifiés] au cours des dernières années aient survolé le continent nord-américain , a-t-il déclaré.

Mais, comme l'a fait remarquer M. Kirby, il existe depuis de nombreuses années des phénomènes aériens non identifiés qui ont été signalés sans explication ni examen approfondi par les gouvernements précédents.

Nous essayons enfin de mieux les comprendre maintenant à la lumière du programme de ballons chinois et de cette récente incursion dans notre espace aérien , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, lundi.

La Maison-Blanche a reconnu qu'il y avait eu au moins trois incidents où des ballons ont survolé le territoire américain pendant l'administration Trump, et un incident pendant la présidence de Joe Biden, avant les découvertes de la semaine dernière.

Nous estimons que cela fait partie d'un programme plus vaste de ballons de surveillance chinois , a déclaré le porte-parole du Pentagone lors d'une conférence de presse, la semaine dernière.

Ce que nous savons, c'est que dans certains cas, alors que certains de ces ballons n'avaient pas été identifiés auparavant, une analyse ultérieure des renseignements nous a permis d'indiquer qu'il s'agissait de ballons chinois.

Surveillance accrue

Des avions militaires qui ont participé à la recherche d'un objet aérien abattu au-dessus du Yukon. Photo : Evan Mitsui/CBC

Depuis que les États-Unis ont abattu un présumé ballon-espion de la Chine le 4 février, l'espace aérien fait l'objet d'une surveillance plus étroite, a déclaré Melissa Dalton, secrétaire adjointe pour la défense intérieure et les affaires hémisphériques, lors d'une conférence de presse, la semaine dernière.

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que les objets qui ont été abattus au-dessus de l'Alaska, du Yukon et du lac Huron sont une cause d'intérêt et d'attention particulière .

Cela implique notamment l'amélioration de radar du NORAD , ce qui, selon Mme Dalton, pourrait expliquer au moins en partie l'augmentation du nombre d'objets détectés.

L'une des raisons pour lesquelles nous pensons voir plus d'objets est que nous en cherchons plus , a déclaré John Kirby. Si vous définissez les paramètres de manière à rechercher quelque chose, il est plus probable que vous trouviez quelque chose.

L'armée américaine déclare avoir récupéré d'importants débris d'un ballon-espion chinois abattu.

Selon M. Trudeau, les objets volants abattus la semaine dernière pourraient être liés.

Riki M. Ellison, président et fondateur de Missile Defense Advocacy Alliance, a déclaré qu'il pense que les administrations passées toléraient ces objets volants dans leur espace aérien. La semaine dernière, elles ont décidé de ne plus les tolérer , a-t-il déclaré lors d'une entrevue téléphonique avec CBC.

Pourquoi a-t-il été difficile de détecter ces objets?

Un opérateur dans la salle de contrôle de NORAD (Photo d'archives) Photo : NORAD

Pour les personnes chargées d'observer les écrans radars, il peut être très difficile de se concentrer sur toutes les données radar qui leur parviennent , a expliqué le major-général à la retraite Scott Clancy, qui a été commandant adjoint du NORAD pour la région de l'Alaska.

Lorsque votre principale menace est constituée d'aéronefs qui se déplacent à des centaines de kilomètres à l'heure, vous réglez le gain ou le filtre à un niveau qui vous permet de vous concentrer sur ces menaces , a-t-il ajouté.

Et avec autant de lacunes dans le système radar au-dessus de l'Alaska et sans capteurs appropriés pour détecter des objets comme les ballons-espions, c'est comme chasser l'aiguille dans la botte de foin , a déclaré Ellison.

En effet, les objets se déplaçant lentement, comme les ballons, à haute altitude, sont difficiles à détecter au radar, a expliqué M. Kirby.

Même des objets de la taille du ballon-espion chinois, dont la charge utile était équivalente à celle de trois bus scolaires, n'ont pas été détectés par les administrations précédentes ou par d'autres pays , a-t-il ajouté.

Un autre problème est la température du ballon lui-même. Les ballons qui se déplacent lentement ne dégagent pas de chaleur pouvant être détectée à longue distance, a déclaré au magazine Time Ian Williams, directeur adjoint du Missile Defense Project du Center for Strategic & International Studies.

Ils ne sont pas chauds, typiquement. Ils adoptent la température de l'air ambiant pour la plupart; ils n'ont pas de moteur qui brûle ou quelque chose comme ça , a-t-il déclaré.

Qu'a fait le NORAD pour en localiser davantage?

Une photo d'une opération de l'OTAN en Alaska. Le NORAD et l'OTAN ont effectué diverses manœuvres d'entraînement dans l'Arctique alors que la crise ukrainienne se poursuit. (Photo d'archives) Photo : Twitter/OTAN

Le général Glen VanHerck, commandant du NORAD , a déclaré que le radar peut être réglé pour filtrer les parasites à faible vitesse et la latitude, mais que cela a été ajusté depuis pour nous permettre de mieux voir les petits objets .

Ainsi, avec quelques ajustements, nous avons été en mesure d'obtenir une meilleure catégorisation des pistes radar maintenant , a-t-il dit. Et c'est pourquoi je pense que vous les voyez globalement. De plus, l'alerte est renforcée pour rechercher ces informations , a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un breffage au Pentagone, la semaine dernière.

Les États-Unis rejettent les démentis de la Chine concernant les ballons-espions et signalent un deuxième ballon volant au-dessus de l'Amérique latine.

M. Ellison a déclaré qu'une fois le premier objet abattu, cela a créé un précédent qui a permis au NORAD de mieux calibrer ses capteurs pour commencer à rechercher des modèles et un type spécifique d'objet.

Je pense que nous avons compris quel est le modèle maintenant, où ces choses vont et ce qu'elles visent , a-t-il dit. C'est pourquoi vous voyez plus d'objets être abattus.

D’après un texte de Mark Gollom, de CBC