David Eby rencontre Ottawa pour consolider l’entente sur les transferts en santé

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et deux ministres fédéraux se sont entretenus mardi dans le but de conclure des accords bilatéraux sur les questions de soins de santé dans la province.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, dit s'attendre à ce qu'Ottawa et la Colombie-Britannique parviennent bientôt à un plan d'action bilatéral souple. La province s'attend à recevoir du fédéral une moyenne de 600 millions de dollars par année au cours de la prochaine décennie pour le financement de la santé.

Ce financement offre une stabilité à long terme et rassure les Britanno-Colombiens sur le fait que nous pouvons travailler ensemble pour améliorer notre système de santé publique , indique David Eby dans un communiqué à la suite de l'accord de financement conclu lundi.

Il estime que l'augmentation du financement des soins de santé par Ottawa est un pas dans la bonne direction après des années de compression des budgets de santé provinciaux.

« En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer les soins de santé afin que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Alléger la pression sur le système de santé

Selon David Eby, les discussions bilatérales en cours entre la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral portent sur l'affectation des fonds par la province. L'allègement de la pression sur les hôpitaux grâce aux soins à domicile et aux services de santé mentale et de toxicomanie font aussi partie des discussions.

Le plan de financement d'Ottawa comprend un complément au Transfert canadien en matière de santé (TCS) et un nouveau financement dans quatre domaines clés, soit les services de santé familiale, les travailleurs de la santé, la santé mentale et la toxicomanie et la modernisation du système de soins.

Le plan prévoit une augmentation annuelle de 5 % du TCS au cours des cinq prochaines années avant de revenir à une augmentation annuelle de 3 %.

En contrepartie, Ottawa a demandé aux provinces et aux territoires de s'engager à améliorer la collecte et le partage des données sur la santé afin de favoriser la transparence des résultats et de faciliter la gestion des urgences en matière de santé publique.

D’autres espoirs

David Eby a bon espoir que la Colombie-Britannique pourra travailler avec le gouvernement fédéral afin d'améliorer les voies d'immigration et l'accréditation nationale des travailleurs de la santé.

Lors des discussions, le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Rob Flemming, a rencontré M. Eby et les deux ministres fédéraux pour discuter de la façon dont le gouvernement fédéral peut également soutenir la Colombie-Britannique dans le cadre de projets d'infrastructure futurs, comme le tunnel Massey, l'installation de traitement des eaux d'Iona et le terminal de Belleville.

Ottawa prévoit de rencontrer chaque province et territoire pour signer des accords uniques et sur mesure.

Avec les informations de Darren Major