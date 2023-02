Lac Bloom : Ottawa lance une consultation sur l’agrandissement du parc de résidus miniers

Ottawa organisera deux consultations publiques sur le dépôt de résidus miniers dans le cadre du projet d’agrandissement de la mine du lac Bloom, près de Fermont. Elles auront lieu les 21 et 23 février à Fermont et à Sept-Îles.

À la lumière de ces consultations, Environnement et Changement climatique Canada pourrait autoriser ou non l’utilisation de plans d’eau pour entreposer des résidus miniers.

Les consultations destinées au public portent sur deux rapports préparés par la firme d'ingénierie WSP Canada pour le compte de Minerai de fer Québec. Ces documents concernent l’évaluation des solutions de rechange et le plan compensatoire de l’habitat du poisson.

Le chef de l’unité d’exploitation minière pour Environnement et Changement climatique Canada, Augusto Gamero, a organisé une séance d’information technique mardi après-midi pour expliquer le déroulement de ces consultations.

[On va] travailler avec le promoteur et avec les experts de Pêches et Océans Canada afin de répondre aux inquiétudes ou aux commentaires de la part du public ou des Nations autochtones [touchées par ce projet]. Les résultats des consultations vont éclairer la recommandation du ministre de l’Environnement et du cabinet du Conseil du Trésor , a-t-il déclaré.

Déchargement de minerai en provenance de la mine du lac Bloom. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le programme de compensation proposé vise principalement à contrebalancer la perte de 155,7 hectares d’habitats du poisson causée par le projet d’agrandissement de la mine du lac Bloom.

[Ce programme de compensation donnerait lieu à] la réalisation de différentes interventions pour améliorer les secteurs où il y a une problématique connue. Les interventions sont [de nature] écologique afin d’améliorer l'habitat du poisson , a indiqué Augusto Gamero.

Il a ajouté que les coûts de ce plan compensatoire sont actuellement évalués à 14 millions de dollars.

Ottawa devrait faire connaître sa décision l’automne prochain.

La séance de consultation publique du 21 février à Fermont est prévue de 20 h à 21 h 30 dans la salle Aurora.

La séance du 23 février à Sept-Îles et prévue de 18 h à 20 h 30 au centre des congrès Disco Flash.

À l’hiver 2021, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avait conclu que le projet d'agrandissement n'était pas acceptable dans sa forme présentée. Depuis la publication du rapport, la compagnie minière Champion Iron, qui comprend l'entreprise Minerai de fer Québec, a indiqué que certaines conditions environnementales avaient été approfondies.

L’année dernière, Québec avait officiellement autorisé l'agrandissement du parc de résidus miniers à la mine du lac Bloom.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve