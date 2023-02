Grève à la Villa d’Alma : la partie patronale accuse la CSN de faire du salissage

Dans un communiqué de presse, la direction de la résidence privée pour aînés se défend de prôner une guerre d’usure , comme le soutient le syndicat.

Je déplore aussi le fait qu'on nous accuse d'être méprisants, de marchandiser les soins aux aînés alors que ça va à l'encontre des valeurs fondamentales de la direction et des propriétaires , a indiqué Me Raphaël Tremblay, avocat en droit du travail chez Tremblay Parent avocats & avocates.

Me Tremblay avait été mandaté par la direction pour s'exprimer aux médias. À plusieurs reprises depuis le début du conflit, Radio-Canada avait tenté d'obtenir la version de la résidence et les demandes étaient restées sans réponse.

La direction a aussi déploré que les salaires d'employés se soient retrouvés sur la place publique. Elle prétend que les offres salariales qui sont sur la table depuis le 17 décembre sont très avantageuses.

« On a vraiment procédé à une étude des conventions collectives dans les autres résidences de la région. Ce qu’on a sur la table, ce sont les meilleures conditions du marché, globalement. Puis on voulait rétablir publiquement le fait que non ce n’est pas la volonté de l’employeur de rémunérer ses gens au salaire minimum. On veut bien rémunérer nos gens et on veut le faire rapidement. »