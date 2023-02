Hausse des impôts fonciers prévue à Whitehorse en 2023

La Ville de Whitehorse a présenté, lundi, un budget de 100,3 millions de dollars en entretien et fonctionnement pour 2023. Il s'agit d’une augmentation de près de 7 millions de dollars par rapport à l’année dernière.

Les propriétaires fonciers devraient voir, si le budget est adopté, une hausse de 3,37 % de leur compte d’impôts fonciers, soit l’équivalent de 88 $ par année pour une maison d’une valeur moyenne de 250 000 $, selon la Ville. Avec cette augmentation, le montant moyen de l’impôt foncier serait alors de 2699 $.

Le budget prévoit par ailleurs une augmentation très similaire de la facture d’eau et d'égout, de 3,36 %, alors que depuis 2020, il n'y avait pas eu d'augmentation, précise la mairesse Laura Cabott. Le taux d'augmentation pour la cueillette des ordures, pour sa part, sera de 6,04 %.

Dans son discours, la mairesse a expliqué qu’avec l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (6,3 %), du prix de l’essence (environ 12 %), du diesel (34 %) et du remplacement des pièces d'équipement (de 10 à 20 %), la Ville doit ajuster à la hausse ses revenus.

À cela s’ajoute l'augmentation de la population dans la capitale, a indiqué la mairesse.

« La population de notre ville atteint maintenant presque 31 000 habitants et devrait continuer de croître. En tant que capitale, nous nous devons de nous préparer pour cette augmentation [...] dans la demande en infrastructures, en prestations de services et en programmation. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Laura Cabott a soutenu que les infrastructures se font vieillissantes et que l'entretien est de plus en plus exigeant pour les employés municipaux, qu'on pense ici aux aqueducs défaillants ou à l’état des routes.

Sans un soutien supplémentaire, cette croissance n’est pas durable , a affirmé la mairesse, qui annonce du même coup deux nouveaux postes à l’équipe des infrastructures d'aqueducs et d'égouts.

La création de nouveaux postes est également prévue dans le budget pour l’équipe de direction ainsi que pour le camping municipal Robert-Service, dont la réouverture cet été a, par ailleurs, été annoncée.

Une consultation publique est prévue le 27 février, tandis que l’adoption de la motion par le conseil municipal est à l’ordre du jour le 13 mars.