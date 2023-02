Guerre en Ukraine : « Tôt ou tard, il faudra négocier avec Poutine »

Et pourtant, les derniers développements sur le terrain indiquent que l’heure des négociations est loin d'avoir sonné : Moscou intensifie ses opérations dans le sud et l'est de l'Ukraine alors que Kiev, qui réclame des avions de combat et des missiles à longue portée, s'attend à un assaut de grande ampleur au printemps.

Lundi à Bruxelles, les ministres de la Défense de l' OTAN et d'autres alliés de l'Ukraine se sont réunis une nouvelle fois pour discuter d'un renforcement de l'aide militaire fournie à Kiev. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a promis que les alliés de Kiev lui fourniront des munitions supplémentaires aussi rapidement que possible et resteront unis dans leur soutien à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire.

La question des munitions est cruciale au moment où les capacités de production occidentales peinent à répondre aux besoins de l'Ukraine. C'est devenu une guerre d'usure épuisante et c'est donc aussi une bataille logistique , a déclaré mardi le chef de l' OTAN , Jens Stoltenberg. Cela épuise nos stocks et met nos industries de défense sous pression.

Je ne suis même pas sûr que l’envoi d’armes plus lourdes à l’Ukraine mènerait à une défaite de la Russie , affirme l’ancien ambassadeur Gérard Araud en entrevue avec Patrice Roy à ICI RDI.

« La Russie a quand même la deuxième industrie de l’armement dans le monde. Donc, même en envoyant des armes, la plupart des experts doutent que l’on puisse parvenir à une sorte de victoire décisive de l’Ukraine. » — Une citation de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis

Selon lui, tous les scénarios qu’on peut imaginer − sauf la mort de Poutine − mènent à l’hypothèse d’une guerre longue. C’est pour cela que je pense que l’on devra tôt ou tard penser à des négociations .

Il tient à rappeler par ailleurs que malgré toutes les atrocités commises , le président russe Vladimir Poutine n’est pas Hitler . Soyons décents, donc, et essayons de juger ce conflit tel qu’il est aujourd’hui , ajoute-t-il.

Pour M. Araud, les négociations ne doivent pas avoir pour objectif de parvenir à un traité de paix, parce que les Ukrainiens n’accepteront jamais de céder officiellement des territoires à la Russie et [parce que] les Russes, de leur côté, n’accepteront jamais de renoncer aux quatre provinces qu’ils ont annexées , notamment Zaporijia, Kherson, Lougansk et Donetsk.

Patrice Roy s'entretient avec Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.

Selon lui, il faut penser à des négociations plus modestes qui auraient pour but de parvenir à un cessez-le-feu ou à un armistice. C’est ce que j’appelle l’hypothèse nord-coréenne , dit l’ex-diplomate en rappelant qu’en 1953, la Corée du Sud et la Corée du Nord avaient signé un armistice et qu’il n’y a toujours pas de traité de paix entre ces deux pays.

« Je vois très mal un traité de paix entre l’Ukraine et la Russie aujourd’hui, donc essayons au moins de mettre un terme aux combats en aboutissant à un armistice. [...] Il y a une chance sur 100 que l’on y parvienne, mais il ne faut pas renoncer. Une guerre longue, c’est atroce, et ce n’est pas dans l’intérêt des Occidentaux. » — Une citation de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis

L’ancien diplomate estime toutefois que de telles négociations ne pourront pas être entreprises avant l’été, car durant les trois prochains mois, les Ukrainiens et les Russes veulent en découdre . Il va donc y avoir trois mois de combats acharnés, de dévastation et de morts , se désole-t-il.

M. Araud souligne enfin que l’administration américaine n’est pas une administration jusqu’au-boutiste . Selon lui, les Américains ne veulent pas passer des années sur cette guerre, parce que la priorité, pour eux, c’est évidemment la Chine . Donc, je ne suis pas sûr que les Américains soient eux-mêmes déterminés à continuer cette guerre indéfiniment , ajoute-t-il.