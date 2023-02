Plus de 102 M$ aux agences privées en santé sur la Côte-Nord

De 2018 à 2022, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a versé presque huit fois plus d’argent à la main-d’œuvre indépendante des agences privées en santé qu'en 2018.

Somme allouée à de la main-d’œuvre indépendante par année financière Somme allouée à de la main-d’œuvre indépendante par année financière Année financière Somme allouée à de la main-d'œuvre indépendante 2018-2019 13 393 409 $ 2019-2020 29 135 630 $ 2020-2021 67 955 769 $ 2021-2022 102 452 179 $

Ce montant de 102 millions de dollars représente un peu de plus 17 % du budget annuel du CISSS de la Côte-Nord pour 2021-2022.

Dans les CISSS et les CIUSSS de la province, le montant dépensé pour les agences privées en santé et en services sociaux s’élève à trois milliards de dollars.

Maude Fréchette, représentante syndicale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente plus de 108 titres d’emploi, constate que le problème est accentué en région.

« Au prorata de notre population régionale, on a le plus haut taux de présence d'agences au Québec sur la Côte-Nord, toutes régions confondues. » — Une citation de Maude Fréchette, représentante nationale pour l'APTS sur la Côte-Nord

Il y a deux semaines, le CISSS de la Côte-Nord avait d’ailleurs demandé au gouvernement du Québec qu'il l’aide à gérer son personnel.

Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les soins de santé sont des services essentiels et les établissements doivent avoir du personnel tous les jours, 24 heures sur 24, rappelle Guillaume Tremblay. Le président de la CSN Côte-Nord juge que les gestionnaires de la région n'ont plus le choix de faire appel au personnel d’agences actuellement.

Selon lui, ce sont plutôt des choix politiques qui sont faits dans l'idée de vouloir plus de privé dans le réseau de la santé .

Mercredi, le gouvernement du Québec va déposer un projet de loi qui a pour objectif de limiter le recours aux agences indépendantes dans le secteur de la santé et des services sociaux.