Violence sexuelle : 164 000 $ pour un projet de prévention au primaire en Abitibi-Ouest

Québec a confirmé un financement de 164 000 dollars à l'organisme pour la démarche Ensemble pour la prévention de nos enfants.

On a remarqué qu’il y a un manque de services pour l’éducation à la sexualité. Même si les professeurs font beaucoup d’efforts, ce n'est pas toujours évident. Nous, ce qu’on veut, c’est palier un peu à ça , explique Joanie Poliquin, coordonnatrice du CAPACS-AO.

L'organisme fait de la sensibilisation depuis plusieurs années auprès des jeunes du secondaire, mais souhaitait commencer encore plus tôt à faire de la prévention.

« On voyait quand même déjà, en 6e année et en secondaire 1, des comportements être acquis ou figés au niveau du consentement ou des formes d’agressions sexuelles qui étaient méconnues. » — Une citation de Joanie Poliquin

Un programme adapté selon l'âge

Mme Poliquin assure que le programme sera adapté à l’âge des enfants.

Pour les plus petits, on va y aller avec les bons et les mauvais secrets, le ressenti des enfants en y allant par le jeu plus ludique, indique Joanie Poliquin. On va parler de consentement, le oui et le non, leur expliquer qu’ils ont le droit de dire non.

Le projet sera déployé dans une école pilote de l'Abitibi-Ouest l'automne prochain et Mme Poliquin espère par la suite pouvoir exporter le projet ailleurs dans la région ou au Québec.