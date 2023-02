Sans place en garderie pour son fils à Gaspé, une infirmière retarde le retour au travail

Depuis maintenant huit mois, la nouvelle maman n’a eu d’autre choix que de prendre un congé sans solde pour s’occuper de Lohan, son fils de 17 mois.

J’ai été obligée de prendre d’avance une année de congé en prévoyant qu’il n’y allait pas avoir de place en garderie, tout ça en étant attendue au travail le plus tôt possible parce qu’il manque de personnel et on a hâte que je revienne , dit-elle.

Mélodie Dessureault est infirmière-clinicienne en soutien à domicile à Gaspé depuis maintenant 6 ans. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Elle, qui était prête à retourner au travail après son congé parental, dit vivre un véritable casse-tête financier à l’heure actuelle. Mme Dessureault indique même avoir réhypothéqué sa maison faute de revenus.

Présentement je n’ai aucune prévision, dit-elle. Je ne sais pas si je vais y retourner dans deux semaines ou dans un an et ce n’est pas facile un salaire en moins dans une famille, ça paraît.

« Je ne peux pas mettre [mon fils] dans mon porte-bébé et aller faire du soutien à domicile avec mon bébé sur le dos. » — Une citation de Mélodie Dessureault, infirmière-clinicienne en soutien à domicile

Pas un cas isolé

Mélodie Dessureault affirme ne pas être la seule dans cette situation. Je vois des publications passer sur les pages de garderies [sur les réseaux sociaux] et juste dans mes amies proches, j’en connais aussi qui sont dans ma situation , ajoute-t-elle.

La co-porte-parole de l’organisation Ma place au travail, Marylin Dion, remarque que plusieurs témoignages de parents qui cherchent des places en garderie proviennent de la Gaspésie.

Il y a en effet un cruel manque de place en garderie dans les régions comme la Gaspésie et pas seulement pour les poupons, mais aussi pour les enfants un peu plus âgés , indique Mme Dion.

Selon les données de la plateforme Zéro place, mise sur pied par la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, il manque actuellement plus de 1000 places en services de garde éducatifs dans la région.

La Ville de Gaspé et les directions des différents CPE du territoire expliquent le manque de place en garderie par la hausse importante des naissances au cours de la dernière année et par la croissance économique de Gaspé qui attire de nouvelles familles.

La fermeture de cinq garderies en milieu familial en 2019 exacerberait également le phénomène.

Le CISSS de la Gaspésie interpellé

Mélodie Dessureault se désole de voir plusieurs de ses collègues repousser leur retour au travail comme elle. Pour éviter de stagner dans cette situation, elle a demandé l’aide de son employeur, le CISSS de la Gaspésie.

Mme Dessureault dit avoir notamment suggéré d’ouvrir un service de garde dans son milieu de travail pour pallier le manque de place en garderie.

La direction du CISSS constate que plusieurs employés repoussent le retour au travail à la fin du congé de maternité pour cette raison. Elle estime qu'il s'agit bel et bien d'un problème pour plusieurs membres de son personnel infirmier.

L’univers de recrutement et de rétention des ressources humaines est un peu différent qu’auparavant, parce que maintenant, on recrute des employés, on tente de les installer et on s’assure qu’ils ont un service de garde pour qu’ils puissent rentrer travailler , explique la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie, Connie Jacques.

Connie Jacques, la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

L’organisation refuse néanmoins de donner suite à cette idée d’une nouvelle garderie.

J’aurais aimé entendre une solution qui arrive assez rapidement, parce qu’en sachant que dans deux mois, par exemple, j’aurais une place, il y aurait une prévisibilité, mais avec ce statu quo, je n’en ai aucune , déplore Mélodie Dessureault.

Connie Jacques indique que le CISSS travaille avec de nombreux partenaires pour trouver des solutions afin de développer de nouvelles places en garderie.

On ne prend pas le lead de la construction, mais on travaille avec les partenaires du milieu. On fournit également les statistiques sur les naissances pour aider à monter les dossiers et on siège sur certains comités pour trouver des solutions , explique Mme Jacques.

« Ce n’est pas notre [mandat] de construire des garderies. » — Une citation de Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie

Il y a présentement une garderie située sur le terrain de l’hôpital de Gaspé. La garderie Les butineurs compte 73 places. Le CPE n’est toutefois pas géré par le CISSS de la Gaspésie.

Connie Jacques indique que cette garderie est fréquentée à 85 % par les enfants des employés du CISSS .

On n'a pas de places réservées pour notre personnel, mais il est quand même en priorité sur d’autres clientèles , précise Mme Jacques.

Le fils de Mélodie Dessureault est actuellement le 40e enfant sur la liste d’attente de ce CPE .

Quand j’entends que c’est un endroit où les employés du CISSS sont censés être prioritaires et que je suis 40e sur la liste, je ne vois pas où le mot prioritaire trouve son sens , ajoute-t-elle.

Mélodie Dessureault compte poursuivre ses démarches pour dénoncer cette situation qui compromet le retour au travail de plusieurs parents avec une manifestation en avril à Gaspé.

Avec les informations de Guillaume Whalen et de Bruno Lelièvre.