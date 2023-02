Une croissance soutenue grâce à la robotisation pour Produits Gilbert

Cette étape doit être complétée d’ici la fin de l’année.

L’entreprise agit ainsi pour poursuivre sa croissance alors que la demande pour ses produits ne fait qu’augmenter.

Produits Gilbert se spécialise dans la conception d'équipements forestiers, de rabotage, de construction et de surfaçage de sentiers.

Un robot-soudeur

Depuis trois ans, Jacky Lalancette a remisé son masque de soudeur chez Produits Gilbert. Il est maintenant aux commandes d’un robot-soudeur.

J’ai dit, je vais l’essayer, et depuis ce temps-là, je ne voudrais plus retourner faire ce que je faisais avant , raconte Jacky Lalancette, opérateur de robot-soudeur chez Produits Gilbert.

Sébastien Gilbert, directeur des opérations, et Frank Gilbert, directeur général de Produits Gilbert. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est que le robot-soudeur s’occupe des pièces les plus difficiles, plus rapidement et il remplace des travailleurs, qui sont de plus en plus difficiles à trouver.

Il y a des pièces que les soudeurs n’aimaient pas souder que maintenant, ils n’ont plus besoin de les souder, grâce [...] au robot-soudeur , poursuit-il.

Une réponse à la pénurie de travailleurs

Cet équipement permet de répondre à la pénurie de main-d’oeuvre.

C’est dur d’avoir des machinistes en région, des soudeurs en région, ça fait que plus on est automatisé, robotisé, bien l’accessibilité au travail est plus facile , exprime Sébastien Gilbert, directeur des opérations chez Produits Gilbert.

Les services du robot-soudeur sont si appréciés qu’un autre robot sera ajouté.

Il va souder des gros bâtis, des plus grosses pièces. Puis ça, c’est des pièces qu’il faut que les gars manipulent avec les ponts roulants. Puis, c’est dur à virer , explique Jacky Lalancette.

La salle à dîner des employés a été conçue pour maximiser la luminosité et la qualité de vie des employés au travail. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’optimisation des opérations permet de travailler plus rapidement.

On parle de sauver peut-être même jusqu’à 60 % en temps, des fois. Plus les pièces sont grosses, plus le gain va être gros , estime le directeur général, Frank Gilbert.

D’autres robots

Produits Gilbert compte aussi sur l’aide d’autres robots dans son équipe. Trois robots mobiles autonomes apportent maintenant les pièces à usiner directement aux travailleurs.

C’était soit les opérateurs ou soit des manutentionnaires qui apportaient les pièces. (...) C’est des pièces qui sont souvent au-dessus de 50 livres. (...) Tandis que là, nos robots, ils peuvent trimballer 2000 livres sur leur dos , chiffre le directeur des opérations, Sébastien Gilbert.

Si Produits Gilbert ajoute des robots à son équipe, c’est qu’elle cherche par tous les moyens à augmenter sa productivité. La demande est forte pour les raboteuses intelligentes que l'entreprise fabrique.

La prochaine raboteuse qu’on va vendre, ça serait pour septembre 2024 , calcule Frank Gilbert.

L'entreprise Produits Gilbert, qui est située à Roberval, fabrique des équipements pour l’industrie forestière et l'industrie de la construction. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour répondre à la demande, l’entreprise va aussi doubler la capacité de sa cellule robotisée, qui permet de fabriquer des pièces sans qu’un travailleur ait à les manipuler.

Il y a un robot sur rail qui se promène au-dessus des machines, puis qui partage les outils d’une machine à l’autre en temps réel. (...) On va pouvoir doubler le nombre de palettes-machines qu’on utilise. On rajoute deux machines à commandes numériques, ce qui fait qu’on va fabriquer beaucoup plus de pièces qu’on en fabrique présentement , précise Sébastien Gilbert.

Des travailleurs étrangers

Mais, pour mener son expansion, Produits Gilbert ne pourra compter que sur des machines. L’entreprise a aussi dû engager des travailleurs étrangers.

Je suis l’opérateur de la [...] grosse machine de Produits Gilbert [...] Je reviens pour prendre une nouvelle opportunité. [...] Pour fournir une nouvelle opportunité à mes enfants, pour qu’ils puissent étudier ici. C’est mieux ici qu’au Mexique , partage Rafael Garcia Sabino, opérateur de fraiseuse chez Produits Gilbert.

Ce dernier est arrivé dans la région il y a quatre ans.

Rafael Garcia Sabino est opérateur de fraiseuse. L’homme d’origine mexicaine a immigré dans la région il y a environ quatre ans. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Toutes les technologies, il faut qu’elles soient supportées par des employés à la fine pointe. Ça fait qu’on est dépendant de la main-d’oeuvre. [...] Nos bons éléments, nos employés ici, il faut qu’on les valorise, il faut qu’ils restent avec nous autres , conclut Frank Gilbert.

D’après un reportage de Myriam Gauthier