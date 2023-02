Saint-Élie-de-Caxton : pas de trou financier finalement

C’est en refaisant l’exercice du budget que la municipalité en est arrivée à cette nouvelle conclusion. Ça a été un casse-tête, mais on a fait affaire avec une comptable. On a tout refait notre budget parce que notre budget au début nous amenait à 33 % [d’augmentation du compte de taxes] ce qui était beaucoup trop élevé , explique Christiane Forcier en entrevue sur les ondes d’En Direct.

Elle raconte que c’est pour cette raison que les élus ont préféré retarder la présentation du budget. Avec la question d’où vient ce 350 000 dollars-là, la direction ne pouvait pas nous répondre à cette question-là .

Finalement, le compte de taxes des citoyens de Saint-Élie-de-Caxton augmentera de 20 %, soit 13 % pour les taxes foncières et 7 % pour l’arrivée du bac brun. Selon Christianne Forcier, cela veut donc dire qu’un propriétaire moyen paiera environ 200 à 500 dollars de plus en 2023.

La mairesse par intérim révèle aussi que c’est après avoir refait le budget qu’elle a interpellé la ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest, pour une rencontre.

« Je me suis retrouvée avec plein de dossiers et dans la vie je suis infirmière, je ne suis pas gestionnaire et je me suis dit, j’ai besoin d’aide, ça ne fonctionne plus. » — Une citation de Christianne Forcier, mairesse par intérim de Saint-Élie-de-Caxton

Plusieurs dossiers traînent depuis des années à la municipalité, mais la mairesse par intérim refuse de blâmer les autres administrations. Elle estime que chaque élu travaille de manière différente et que la municipalité s’est perdue un peu là-dedans , d’où la nécessité d’aller chercher de l’aide du gouvernement du Québec.

De la continuité à la mairie ?

Malgré tous les récents bouleversements et l’énorme défi, Christianne Forcier sera de la course à la mairie.

Aujourd’hui, je connais mes dossiers. De dire que je quitte, on va revenir en arrière parce que la personne qui va prendre la place va devoir réapprendre tous les dossiers , explique-t-elle.

Quant aux projets à venir pour Saint-Élie-de-Caxton si elle est officiellement élue mairesse, l’infirmière de formation explique que la municipalité devra se renouveler en termes de tourisme.

Cette année, on va beaucoup plus travailler pour le citoyen du village. Le tourisme, il ne faut pas se leurrer, on l'a perdu beaucoup , dit-elle, en mentionnant toutefois que, contrairement à ce que certains pourraient croire, le conteur Fred Pellerin est encore actif dans la communauté, même s’il ne fait plus affaire directement avec la Ville.

C’est sûr que c’est triste, parce que je pense que c'est vu beaucoup plus difficile de l’extérieur que de l’intérieur. [...] Fred, on n’est pas en chicane du tout .

Elle estime toutefois que la municipalité doit aller chercher d’autres formes de tourisme, culturel ou sportif par exemple.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En Direct