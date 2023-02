Le corps d’une Néo-Écossaise retrouvé dans les décombres du séisme en Turquie

Saad Zora indique que sa sœur jumelle, Samar, a été retrouvée mardi par des secouristes au moment où une excavatrice creusait dans les débris d'un immeuble de cinq étages dans la ville d'Antakya, dans le sud de la Turquie.

Ils lui ont annoncé que sa sœur avait été retrouvée mais qu'elle n'avait pas survécu.

Des sauveteurs aident une autre femme coincée dans les ruines d'un appartement à Adiyaman, en Turquie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Corinne Seminoff

Saad Zora et son frère, Muthana, avaient pris l'avion pour la Turquie la semaine dernière afin de rechercher leur sœur. Ils étaient restés près du lieu de l'excavation du bâtiment.

M. Zora s'est dit reconnaissant envers la population locale et les équipes de recherche et de sauvetage qui ont aidé à retrouver la femme de 33 ans.

Arrivée peu de temps avant le séisme

Samar Zora s'était rendue à Antakya pour ses recherches doctorales en anthropologie. Elle était arrivée sur place peu de temps avant le séisme.

Ce dont je me souviens le plus, c’est son rire. Elle aimait rire et appréciait la culture, particulièrement celle du Moyen-Orient, et cela s’était développé de plus en plus pendant ses études , raconte son frère.

Elle était pleine de vie et elle était une personne très douce avec un grand cœur , ajoute M. Zora.

Le séisme d'une magnitude de 7,8 et ses répliques a fait plus de 35 000 morts en Syrie et en Turquie. Des dizaines de milliers de bâtiments, des routes et des aéroports ont été détruits dans cette catastrophe.