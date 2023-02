Quatre avions militaires russes interceptés par le NORAD près de l’Alaska

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a déclaré que des avions de combat du Canada et des États-Unis ont été déployés lundi soir parce que quatre avions militaires russes s'approchaient de l'Alaska.

Dans un communiqué publié mardi, le NORAD indique que les avions russes comprenaient des bombardiers à longue portée et des chasseurs d'escorte.

Le NORAD affirme qu'aucun des avions russes n'est entré dans l'espace aérien nord-américain, qu'ils ne constituaient pas une menace ou une provocation et que de tels vols se produisent régulièrement chaque année.

« Depuis que la Russie a repris ses activités d'aviation à longue portée, en 2007, le NORAD a effectué une moyenne annuelle d'environ six ou sept interceptions d'avions militaires russes dans la zone d'identification de défense aérienne. » — Une citation de Un communiqué du NORAD

Le vol russe survient néanmoins à un moment de tension et d'inquiétude accrues en Amérique du Nord après l'apparition de ballons et d'autres objets non identifiés.

Quatre de ces objets ont été abattus, dont un dans le centre du Yukon samedi et un autre au-dessus du lac Huron dimanche.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que les autorités continuent de rechercher les restes de ces objets dans l'espoir d'en savoir davantage à leur sujet.