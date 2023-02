Procès de Roger Arpaïa : les parents de la présumée victime témoignent

La mère a raconté avoir constaté un changement de comportement chez sa fille de 9 ans lors d’un voyage en France au mois d’août 2018. Il se passe quelque chose d’anormal a-t-elle relaté durant son témoignage, remarquant que l’accusé était trop protecteur envers elle [sa fille] .

Si on allait au magasin, il lui donnait une poignée de change ajoutant qu’il lui achetait des choses qu’on refusait de lui offrir.

Un soir, durant le voyage, sa fille est particulièrement agitée et elle pleure. La mère a raconté avoir invité sa fille à se confier à elle. Qu’est ce qui se passe cocotte? , tout en la serrant dans ses bras.

Selon sa mère, l’enfant lui aurait révélé qu’elle regardait des films pornographiques avec l’accusé.

Selon le témoignage des parents, elle craignait qu'elle et son agresseur aillent en prison si elle parlait.

La famille est rentrée au Québec deux jours plus tard. Les parents ont par la suite, tous deux raconté avoir reçu des confidences plus élaborées de la part de leur fille. Elle me racontait des choses et mon cœur faisait 1000 tours à la fois , a mentionné sa mère devant le juge Simon Ricard. Sa fille lui a mentionné que l’accusé avait notamment pris sa douche avec elle, qu’il avait acheté un vibrateur et de la gelée . Les parents ont contacté les policiers.

En contre-interrogatoire, l’avocate de Roger Arpaïa, Me Pénélope Provencher a questionné la témoin sur de nouveaux détails rapportés quant aux agressions qui n’avaient pas été mentionnées dans la déclaration aux policiers, ni lors de l’enquête préliminaire. La mère a répondu que sa fille a mis du temps à tout verbaliser et que la thérapie à la Fondation Marie Vincent qui aide les enfants victimes de violence avait aidé son enfant à mieux comprendre ce qu’elle avait vécu.

Lors de son témoignage, la mère de la présumée victime a aussi raconté que l’accusé lui avait tout bonnement raconté au cours de l’été 2018 qu’il avait dormi nu avec l’enfant parce qu’il faisait chaud.

Les agressions auraient été commises au cours du mois de juillet 2018 au chalet de l’accusé à Sainte-Ursule. L’enfant s’y rendait seul sans sa famille pour de courts séjours.