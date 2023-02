Déneigement à Québec : les SDC excédées

Les Sociétés de développement commercial de Québec font monter la pression sur l’administration Marchand afin d’obtenir un meilleur service de déneigement. L’intervention in extremis d’un entrepreneur privé samedi, pour dégager l’avenue Cartier, est la goutte qui a fait déborder le vase.

Faut que ça change , peste la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm, Marie Langlois.

Samedi, elle a dû faire appel à un déneigeur privé pour dégager complètement l’avenue Cartier et tenir un spectacle en marge des festivités du Carnaval.

« J’avais des danseurs dans la rue, il fallait de l’espace! Il fallait tasser cette neige-là pour que l’événement ait lieu », plaide Marie Langlois.

Des commerçants ont eu recours à une entreprise privée afin de déneiger une portion de l'avenue Cartier, le week-end dernier. Photo : Facebook

La Ville, qui avait pourtant autorisé le spectacle, s’est contentée de gratter la rue sans ramasser la neige le vendredi, ce qui a laissé d’imposants monticules de part et d’autre de l’avenue Cartier.

Un gros bordel (...) Excusez Le terme, mais c’était un gros bordel! , s’emporte la gérante du restaurant Pizzédélic, Valérie Veilleux.

Celle qui travaille sur l’avenue Cartier depuis une quinzaine d’années n’en peut plus de constater le peu d’égard de l’administration municipale pour les artères commerciales.Selon elle, l’administration Marchand a beau encourager la population à soutenir les commerces locaux, si le déneigement n’est pas adéquat, les gens se dirigeront dans les centres commerciaux.

Il faudrait que ce soit égal pour qu’on puisse avoir la même clientèle , déclare Valérie Veilleux.

Un déneigement géré par les SDC?

Il n’y a pas un hiver ou je n’entends pas parler de problèmes de déneigement , soupire le directeur général de la SDC Maguire, Bruno Salvail.

.Selon lui, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de confier le déneigement des ruescommerciales aux SDC.

On connaît les endroits problématiques et on connaît nos marchands , plaide Bruno Salvail.

« Pourquoi ne pas lancer un projet pilote et dégager une part du budget de déneigement qui serait confiée aux SDC? » — Une citation de Bruno Salvail, directeur général de la SDC Maguire.

Les directions des sept Sociétés de développement commerciales de Québec doivent se réunir jeudi pour discuter des enjeux de déneigement. Une rencontre est réclamée avec l’élu responsable du dossier, Pierre-Luc Lachance.