Le Tremplin de Malartic aura son programme sport-études en patinage artistique

Le programme sera dispensé en collaboration avec le club Patinage Val-d’Or et la Ville de Malartic. La première cohorte pourra accueillir huit athlètes qui ont un talent particulier reconnu par la fédération Patinage Québec.

Pour le club Patinage Val-d’Or, ce nouveau volet viendra combler un besoin, puisqu’il n’y avait aucun plateau du genre à Val-d’Or.

L’entraîneur-chef de la future équipe du Filon, Tracy MacDonald, caresse ce rêve depuis plusieurs années déjà.

On en discutait avec le conseil d'administration pour mettre en place un programme plus officiel, pour permettre à nos athlètes de patiner dans les heures scolaires, et non pas à des heures le matin et le soir, distribuées dans la journée. C’était une étape nécessaire pour notre sport , affirme-t-elle.

Les élèves-athlètes pourront parfaire leurs techniques à chaque jour, sur la glace du Centre-Michel Brière, avec des entraînements intégrés à leur grille scolaire. Tracy MacDonald s’attend à ce que les résultats soient au rendez-vous.

Les athlètes doivent être libérés trois heures par jour, précise-t-elle. Dans le cas du Tremplin, ils nous libèrent en fin de journée avant de retourner les élèves à la maison pas trop tard, pour avoir le temps de faire leurs devoirs.

« Le nombre d’heures d’entraînement et la stabilité vont vraiment faire une différence pour eux. Ce sera un grand pas pour mieux performer et avancer plus vite dans leurs entraînements. Ça peut juste amener notre sport à un autre niveau. » — Une citation de Tracy MacDonald, entraîneur-chef

Tracy MacDonald, entraîneur-chef du futur programme de patinage artistique du Filon. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour favoriser la réussite scolaire

Ce programme en patinage artistique s’ajoute aux sport-études en golf, baseball et hockey déjà offerts par le Filon à Malartic. Le directeur de l’école Le Tremplin, Luc Thiboutot, est persuadé de l’impact positif de ce type de programme pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire.

« C’est important d’avoir des élèves passionnés et engagés. Quand ils ont des passions, on voit une répercussion dans leurs résultats. Ils viennent chercher un bonbon, un plus dans leur journée scolaire. On sait que c’est une belle motivation pour eux. » — Une citation de Luc Thiboutot, directeur de l'école Le Tremplin

Luc Thiboutot rappelle que la réussite scolaire doit demeurer la priorité de ces élèves-athlètes.

Notre mission première, c’est de donner une qualification à nos élèves, souligne-t-il. Je vais tout faire pour les accompagner à obtenir leur diplôme. Le patinage va leur ouvrir des portes dans l’avenir, mais je suis convaincu que leur diplôme va aussi leur ouvrir des portes.

Avec ce nouveau programme, près de 40 % des élèves du Tremplin seront inscrits dans un programme sport-études ou dans une équipe de sport parascolaire.