Multitudes: un nouvel album de Feist en avril

Les chansons ont été composées durant la tournée du même nom qui a permis à Leslie Feist d’entrer en communion avec son public après la pandémie. Les arrangements effacés et favorisant l’introspection mettent d’ailleurs en évidence la voix de la chanteuse.

Les morceaux In Lightning, Hiding Out in the Open et Love Who We Are Meant To donnent un avant-goût convaincant du prochain long-jeu – son premier en six ans – composé après la naissance de sa fille et le décès soudain de son père et faisant suite à Metals (2011) et Pleasure (2017).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dans un communiqué accompagnant la sortie des trois premières chansons, l’autrice-compositrice-interprète canadienne affirme que les dernières années ont été une période de confrontation pour elle et pour tout le monde qui l’entoure.

Celle qui avait notamment annulé sa présence au sein de la tournée d’Arcade Fire au moment où des allégations contre le chanteur Win Butler avaient fait surface l’an dernier, nomme parmi ses sources d’inspiration l’impact que des relations difficiles ont eues sur elle.

C’est comme si nos écosystèmes relationnels étaient dorénavant plus clairs que jamais et qu’on dirigeait la lumière sur tout ce qui était normalement dans l’ombre [...] , explique-t-elle.

Elle croit désormais en l’importance de s’enraciner là où l'honnêteté est de mise.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L'album a été enregistré dans le nord de la Californie avec les producteurs Robbie Lackritz et Mocky. En tournée, Feist a également travaillé avec les multi-instrumentistes Gabe Noel et Shahzad Ismaily.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

En ce soir de la Saint-Valentin, Feist offrira à son public un court concert virtuel  (Nouvelle fenêtre) pour célébrer la sortie des trois extraits. Multitudes paraîtra le 14 avril.