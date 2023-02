Céline Dion incarne une entremetteuse d’amour dans le film Love Again

En plus de donner la réplique aux deux futurs tourtereaux, joués par Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, la lauréate de cinq prix Grammy a signé de nouvelles chansons qui seront incluses dans la bande-son du film.

On peut d’ailleurs entendre dans la seconde partie de la bande-annonce des extraits de son succès It's All Coming Back to Me Now, paru en 1996.

Réalisé par le cinéaste américain Jim Strouse, Love Again est une nouvelle version d’un film allemand de 2016, SMS für Dich, basé sur le roman éponyme de Sofie Cramer.

Sam Heughan campe un journaliste nommé Rob Burns, qui est chargé de rédiger un portrait de Céline Dion. Son travail est cependant interrompu par une série de messages textes émouvants provenant de Mira (Priyanka Chopra Jonas), une femme endeuillée par la mort de son fiancé.

Cette dernière finit par réaliser que le numéro qu’elle utilise a été réattribué au nouveau cellulaire de Rob, qui développe des sentiments pour elle. Le journaliste finira par demander à Céline Dion de l’aider afin de gagner le cœur de Mira.

Une rare apparition au grand écran

Il s’agit pour la célébrissime chanteuse d’un premier rôle substantiel au cinéma, elle qui avait fait une brève apparition dans Opération Muppets (Muppets Most Wanted) en 2014, et prêté sa voix au long métrage d’animation Quest for Camelot, en 1998.