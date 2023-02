Le taux de pauvreté infantile a chuté en C.-B. grâce aux prestations durant la pandémie

La pauvreté infantile a baissé en C.-B. en 2020 selon un rapport publié mardi par l'association First Call Child and Youth Advocacy Society. Elle est passée de 18 % en 2019 à 13,3 % l’année suivante.

Ce taux est pour la première fois en 20 ans inférieur à la moyenne nationale qui était de 13,5 % en 2020, et représente la plus forte baisse sur un an du taux de pauvreté infantile connu en Colombie-Britannique.

La directrice générale de la First Call Child and Youth Advocacy Society, Adrienne Montani, indique que cette baisse est due au soutien gouvernemental versé aux familles en 2020 pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19. C'est une année mémorable, mais c'est une année de leçon , souligne-t-elle.

Les enfants autochtones et immigrants les plus touchés

Le taux moyen de pauvreté infantile dans 59 communautés autochtones de la Colombie-Britannique était de 29,2 % en 2020. Ce qui représente plus du double du taux global de pauvreté infantile. Parallèlement, le taux d’enfants vivant dans des ménages sous le seuil de pauvreté était encore plus élevé dans des communautés autochtones rurales, et s’élevait à 33,9 % en 2020.

L'héritage persistant du colonialisme est encore très apparent dans ces chiffres , lit-on dans le rapport. Tous les ordres de gouvernements doivent collaborer de manière significative avec les gouvernements des Premières Nations, Métis et Inuit pour élaborer et mettre en œuvre des plans visant à prévenir, réduire et éradiquer la pauvreté des enfants et des familles.

Les enfants immigrants sont, de même, plus à risque de vivre dans la pauvreté en Colombie-Britannique alors qu’un enfant récemment immigré sur cinq vivait dans la pauvreté en 2020.

Les enfants de familles monoparentales souffrent aussi systématiquement d'un taux de pauvreté plus élevé. En 2020, le taux de pauvreté infantile pour les enfants avec un seul parent était de 38,3 %, soit environ six fois plus élevé que celui des enfants ayant des parents vivants en couple.

25 recommandations

En plus de ces données, l'association a fourni 25 recommandations à tous les ordres de gouvernement pour donner aux enfants pauvres de la Colombie-Britannique de meilleures chances de réussite.

Il s'agit notamment de payer des salaires décents, d'assurer des prestations universelles de congé de maternité et de paternité, ou encore de fournir un financement adéquat pour les services de protection de l'enfance dans les communautés autochtones et d'augmenter le financement des services sociaux et les logements abordables.

Un enfant sur huit en Colombie-Britannique grandit dans la pauvreté, selon le rapport annuel sur la pauvreté des enfants de la Colombie-Britannique publié le 14 février 2022 et basé sur des données recueillies en 2020. Photo : CBC/Ben Nelms / Ben Nelms

Adrienne Montani croit que l'accès à des services de garde d'enfants abordables est également essentiel, car la majorité des enfants pauvres vivent encore avec des familles qui sont sur le marché du travail , précise-t-elle.

Nous savons que nous devons faire plus

Le rapport indique que les progrès réalisés pour diminuer la pauvreté des familles en 2020 pourraient être annulés par l’inflation record qui fait augmenter les coûts pour cette année. L’organisme souligne que sans des investissements continus dans les enfants et les familles, le taux augmentera probablement à nouveau.

La ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, Sheila Malcolmson, dit avoir lu le rapport et savoir que l'inflation frappe durement les gens cette année. Nous sommes très conscients que beaucoup de gens souffrent en ce moment , indique-t-elle.

Le gouvernement a présenté sa stratégie de réduction de la pauvreté en 2019, dans le but de réduire la pauvreté globale de 25 % et la pauvreté des enfants de 50 % d'ici 2024. Sheila Malcolmson affirme que le gouvernement lancera bientôt une consultation publique pour revoir sa stratégie.

Ailleurs sur le web : Le rapport de la First Call Child and Youth Advocacy Society (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Avec des informations de La Presse canadienne et l'émission The Early Edition