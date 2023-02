Le Manitoba a toujours le taux de pauvreté infantile le plus élevé, selon un rapport

De nouvelles données révèlent que le Manitoba conserve le pire taux de pauvreté infantile au Canada, selon le plus récent rapport de l'organisme Campagne 2000. Dans la province, en 2020, 20 % des enfants grandissaient dans la pauvreté, alors que la moyenne canadienne se situe à 13,5 %.

Cependant, le Manitoba, à l’image des autres provinces et territoires, a enregistré une baisse au niveau de la pauvreté infantile par rapport à l’année dernière, note le rapport de l'organisme pancanadien publié mardi  (Nouvelle fenêtre) .

Sid Frankel, du Comité directeur national de Campagne 2000, estime que la pauvreté des enfants et des familles est un problème important et grave au Manitoba . Il précise que les données de la province montrent que la pauvreté nuit à la santé, à la santé mentale et aux résultats scolaires des enfants.

« Pendant combien de temps les Manitobains vont-ils tolérer cela ? » — Une citation de Sid Frankel, membre du Comité directeur national de Campagne 2000

De son côté, l'organisateur communautaire au Conseil de planification sociale de Winnipeg, Josh Brandon, estime que les gouvernements ont la capacité de mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles . « Ils ont simplement besoin de la volonté politique pour le faire », ajoute-t-il.

La directrice générale du conseil, Kate Kehler, blâme de son côté les décisions et les choix politiques.

Les gouvernements poursuivent leur approche à la pièce et offrent des sous alors que des dollars sont nécessaires, car ils dépensent ces dollars sur les conséquences de la pauvreté plutôt que de simplement y mettre fin , mentionne-t-elle.

Deux circonscriptions en haut du palmarès

Le rapport mentionne que la circonscription fédérale de Desnethé-Missinippi-Churchill River, dans le nord de la Saskatchewan, a le triste record du taux de pauvreté infantile le plus élevé au pays, avec 41,7 %.

Derrière elle, deux circonscriptions au Manitoba complètent le podium au niveau national. En effet, la circonscription de Churchill--Keewatinook Aski se classe deuxième avec 39,2 %, juste devant celle de Winnipeg Centre qui affiche un taux de pauvreté infantile de 30,6 %.

La circonscription de Dauphin-Swan-River-Neepwa, quant à elle, s’est classée neuvième avec un taux de 25,4 %.

Taux de pauvreté infantile au Canada, enfants âgés de moins de 18 ans. Photo : Radio-Canada

Les trois circonscriptions manitobaines ayant enregistré un taux plus faible de pauvreté infantile sont Charleswood-St.James-Assiniboia-Headingley, Kildonan-St.Paul et Provencher, avec respectivement 12,3 %, 12,6 % et 13,7 %.

Le rapport mentionne que de 2019 à 2020, la pauvreté infantile a diminué dans chaque province et chaque territoire grâce à l’augmentation des transferts gouvernementaux aux familles et aux particuliers.

La diminution la plus importante, soit de 7,7 %, est survenue au Manitoba où la pauvreté infantile a chuté de 28,4 % en 2019 à 20,7 % en 2020 , peut-on lire dans le rapport.

Selon Campagne 2000, en 2020, près d’un million d’enfants (999 110) vivaient en situation de pauvreté au Canada, soit 314 290 enfants de moins qu’en 2019.

Plus d’un tiers des enfants en situation de pauvreté vivaient dans une famille monoparentale, la majorité de ces familles étant dirigée par une femme , écrit l’organisme pancanadien.

Des recommandations aux décideurs politiques

L’organisme Campagne 2000 a formulé des recommandations à l’intention du gouvernement provincial. Elles touchent les secteurs de la santé, de l’emploi, du transport ainsi que les Premières Nations.

Il suggère d’élaborer une stratégie qui donne la priorité à la création d’emplois bien rémunérés et à des possibilités de formation pour les personnes qui cherchent un emploi .

Une autre recommandation propose d’augmenter le salaire minimum à un salaire de subsistance, qui est actuellement fixé à 18,34 $, pour permettre aux gens de subvenir à leurs besoins de base .

Le développement d’un système de soins de santé unifié et homogène pour garantir aux enfants des Premières Nations un accès équitable à tous les services sociaux et de santé financés par la province fait aussi partie de ces recommandations.

L’organisme ajoute qu’il faut éliminer la discrimination et le racisme à tous les niveaux du système de soins de santé .

Selon Campagne 2000, la mobilité est aussi essentielle et un transport en commun gratuit profitera à tous les Manitobains à faible revenu et à l’environnement. Il souligne l’importance de veiller à ce que toute personne bénéficiant d’une aide au revenu ait accès à une carte de bus mensuelle gratuite.

Avec les informations de Jérémie Bergeron