Le Manitoba pourrait se doter d’une politique pour l’immigration économique francophone

Le rapport, publié en français, comprend au total 70 recommandations  (Nouvelle fenêtre) et s’articule autour de trois grands thèmes : le recrutement, la rationalisation du Programme des candidats du Manitoba (PCM) ainsi que l’établissement et la rétention.

Il réitère la volonté du gouvernement d’accroître l’immigration francophone , sans pour autant suggérer une cible concrète. Radio-Canada avait révélé, en décembre dernier, que le Manitoba avait discrètement abandonné sa cible de 7 % pour l’immigration francophone.

Pour y parvenir, le document de 48 pages suggère de travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir des catégories d’allocation précises francophones et ukrainiennes dans la catégorie d’immigration économique fédérale en dehors des allocations régulières du Programme des candidats du Manitoba (PCM).

Nous demandons au gouvernement fédéral de créer davantage de voies, car nous avons actuellement un nombre limité d’allocations, que ce soit pour les francophones ou les anglophones , a affirmé le ministre du Travail et de l’Immigration, Jon Reyes, lors d’une conférence de presse.

À l’heure actuelle, 65 % des immigrants qui s’installent au Manitoba passent par le PCM , selon le ministre.

Le rapport préconise aussi d’ élaborer et mettre en œuvre une stratégie provinciale d’immigration en tenant compte de facteurs tels que le maintien et la croissance de la population francophone du Manitoba, favoriser le développement économique dans les zones en dehors de la région de la capitale, les pénuries de main-d’œuvre et les besoins uniques en main-d’œuvre dans la région de la capitale et dans d’autres régions de la province .

Nous allons attirer des personnes qui viennent des pays francophones parce que nous [devons] donner des services et programmes gouvernementaux en français, et pas juste à Winnipeg , a indiqué le ministre Reyes.

Une politique spécifiquement pour les francophones

Le recrutement et le manque de personnel restent parmi les principaux défis auxquels fait face l’économie du Manitoba. C’est d’ailleurs dans cette catégorie du rapport que se trouvent les deux recommandations clairement estampillées immigration francophone .

Reconnaissant que le Manitoba est particulièrement bien placé pour attirer plus d’immigrants francophones en raison de [s]a nature bilingue , le document suggère que la province adopte une politique d’immigration économique francophone précise et distincte dans le but de maintenir la proportion de francophones dans la population totale du Manitoba

Il suggère également d’ accroître la capacité du gouvernement du Manitoba à traiter les demandes d’immigration des pays sources francophones .

Il ajoute aussi qu’il faudrait privilégier les candidats francophones qui envisagent de s’établir dans une région à l’extérieur de la région de la capitale , par exemple en leur donnant plus de points lorsque ces immigrants passent par le PCM.

Nombre record d’immigrants

Par ailleurs, la province a attiré un nombre record d’immigrants qualifiés à travers le Programme des candidats du Manitoba l’an dernier. En 2022, le Programme a remis 6367 certificats de désignation. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis sa mise en place, en 1998 , indique le gouvernement dans un communiqué.

Ce record coïncide avec l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

Comme l'immigration est un élément clé de notre plan d'offre de main-d'œuvre, le Manitoba continue de faire tout son possible pour accueillir les nouveaux arrivants afin de faire croître notre économie, d'améliorer notre prospérité et d'enrichir nos communautés , a déclaré Jon Reyes.