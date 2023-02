Chemin Roxham : des demandeurs d’asile envoyés massivement en Ontario

Parmi les 380 personnes qui ont emprunté ce passage irrégulier samedi et dimanche, seulement 8 sont restées au Québec, a précisé la ministre lors d'une mêlée de presse, mardi.

On est très contents , a fait savoir Mme Fréchette.

« Le problème [de l'entrée massive de migrants irréguliers au pays] demeure, mais toujours est-il que c’est une amélioration, c’est un pas dans le bon sens. » — Une citation de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration du Québec

Il est toutefois trop tôt pour dire si cette approche sera maintenue par le gouvernement fédéral, toujours selon la ministre. On attend d’avoir une confirmation.

Je n’ai pas d’information quant à ce qui s’est passé [lundi], mais nous, on s’attend à ce que cette nouvelle approche perdure et fasse en sorte que l’ensemble des futurs demandeurs d’asile soit redirigé vers d’autres provinces, parce que la capacité d’accueil du Québec, elle est dépassée.

C’est un premier pas , a-t-elle ajouté. Est-ce qu’il y aura d’autres provinces qui seront mises à contribution? Potentiellement…

Un accueil proportionnel au poids politique du Québec

Le gouvernement du Québec demande depuis longtemps à Ottawa de trouver des solutions à la grande et incessante affluence des demandeurs d’asile dans la province, dont les capacités d’accueil sont limitées.

La ministre Fréchette a d'ailleurs évoqué mardi la pression importante qui était mise sur nos programmes gouvernementaux et les organismes d’accueil en raison de cette affluence marquée de migrants irréguliers.

On demande à ce que la proportion des demandeurs d’asile qui restent au Québec équivalent au poids politique du Québec dans le Canada, donc on parle de 22 ou 23 % , a souligné la ministre. Là, on serait dans des eaux acceptables.

On est vraiment au-delà de ça , a-t-elle soutenu, indiquant qu'environ 60 000 demandeurs d'asile irréguliers étaient arrivés au pays par le chemin Roxham en 2022. De ce nombre, Québec souhaiterait par exemple en accueillir un maximum de 14 000, environ.

Selon une source consultée par Radio-Canada, un total de 5557 demandeurs d'asile ont été envoyés en Ontario par le fédéral depuis le 30 juin dernier, à la demande de Québec, un nombre en forte augmentation depuis quelques semaines.

La ministre Fréchette a expliqué mardi que 500 chambres d'hôtel additionnelles avaient été réservées récemment par le fédéral pour accueillir plus de migrants en Ontario.

Fin décembre, Ottawa louait quelque 1860 chambres d'hôtel dans la région du Grand Montréal.