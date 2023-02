Les dépenses pour la Saint-Valentin ne sont pas freinées par l’inflation

Plusieurs restaurants de Rimouski et Sept-Îles affichent complet.

Le resto-bar l'Ambiance de Sept-Îles attend environ 225 clients mardi soir. Malgré l’inflation, tout le monde est au rendez-vous. L'inflation ne nous a pas dérangés depuis le mois de décembre , explique le propriétaire Bruno Desrosiers.

Même son de cloche au Central Café de Rimouski.

On a fait un menu Saint-Valentin. C’est une fête encore très importante dans le cœur des gens. Les réservations ont commencé en fin de semaine. Il y a toujours des gens qui appellent à la dernière minute pour réserver. Le restaurant va être complet [mardi] soir, c’est certain , lance la directrice générale du Central Café, Nancy Dubé.

La directrice générale du restaurant Central café à Rimouski, Nancy Dubé. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La vente de fleurs et de chocolats va bon train

Chez Créations Fleurales à Rimouski, la demande pour des fleurs est aussi importante que dans les dernières années, lors de la période de la Saint-Valentin.

Devant l'achalandage, trois fois plus d'employés qu'à l'habitude sont à l'horaire ce mardi.

D'habitude, on est une dizaine d’employés. [En cette Saint-Valentin], on se retrouve au-delà de 30 personnes. On a aussi trois fois plus de livreurs , explique la copropriétaire de Créations Fleurales, Caroline Ruest.

Caroline Ruest est la copropriétaire de la boutique Aux Créations Florales. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

À Port-Cartier, la chocolaterie Cartier a vendu presque toutes ses fraises trempées dans le chocolat.

Cette boutique a enrobé au total près de 1800 fraises pour la période de la Saint-Valentin.

Sa chocolatière Évelyne Lalancette indique avoir vendu plus de 150 boîtes de fraises enrobées depuis vendredi.

Vers 13 h ce mardi, il n’en restait que quelques-unes. On sait qu’il n’en restera pas à la fin de la journée. Pour les gens qui n’ont pas réservé, il nous reste 4 ou 5 boîtes , indique-t-elle

La propriétaire de la chocolaterie Cartier, Évelyne Lalancette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour des Rimouskois rencontrés mardi par Radio-Canada, la Saint-Valentin se fête à la maison, avec quelques achats, de fleurs et de chocolat notamment. La hausse du coût n’aurait rien à voir avec ce choix, selon leurs dires.

Évelyne Lalancette considère que le jour de la semaine sur lequel tombe cette fête peut expliquer la popularité de ses confiseries.

Quand la Saint-Valentin tombe un jeudi ou un vendredi soir, les gens ont plus tendance à faire des sorties [dont] des soupers au restaurant. Quand ça tombe en plein milieu de la semaine, les gens vont plutôt offrir des cadeaux puisqu'ils ne peuvent pas nécessairement sortir et trouver une gardienne pour les enfants , affirme la chocolatière.

Avec la collaboration de Gabriel Paré-Asatoory