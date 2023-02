Des hommes, la nuit en ouverture du 10e Festival cinéma du monde de Sherbrooke

Je suis très excité. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce film-là, s'exclame le réalisateur. C'est un quart de ma vie qui a été consacré à ce film. Ma fille est née et toute sa vie, elle a entendu parler de ce projet-là et là, enfin, il existe. Il y a quelque chose d'un peu surréel, d'irréel. De le présenter ici à Sherbrooke, c'était un mariage naturel, on s'entend.

Des hommes, la nuit met notamment en vedette Pierre Verville, Jean-Moïse Martin, Édith Cochrane et Jade Charbonneau. L’œuvre a été tournée en Estrie, dont Sherbrooke et dans les MRC du Granit et des Sources, en incluant des artisans de la région.

C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de plusieurs années de rêve, de défis à surmonter. [...] De montrer ce matin la bande-annonce à la population, c'est sûr que c'est une très belle étape , affirme avec fierté la coproductrice sherbrookoise, Véronique Vigneault, qui croit au développement régional.

« Les travailleurs du domaine du cinéma peuvent rester ici en région et faire leur métier. Pour moi, Des hommes, la nuit, c'était ce que ça permettait. De construire cette industrie cinématographique régionale forte. » — Une citation de Véronique Vigneault, coproductrice chez Chasseurs Films

La coproductrice Véronique Vigneault Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Un film choral

L'histoire est celle de trois hommes de générations différentes qui devront, le temps d’une nuit, se redéfinir pour passer à la prochaine étape de leur vie. C'est très profond ce qu'on dit, mais il faut que ça reste accessible, touchant, croustillant, amusant. C'est aussi intime que ça peut être niaiseux comme film! explique le réalisateur qui, depuis une vingtaine d'années, scénarise et réalise des publicités, des courts métrages et des vidéoclips. Projeter enfin l'œuvre qu'il porte depuis si longtemps dans sa tête et ses tripes lui donne un certain vertige.

« Celui-ci, évidemment, est plus particulier, parce que oui, il y a le public sherbrookois, mais pour moi, dans la vie, je sais que ce film-là, il y aura un avant et un après. Là, je tombe dans l'arène du long métrage, j'en écris trois autres présentement. La roue est partie. C'est le début du reste de mon existence. » — Une citation de Anh Minh Truong, scénariste-réalisateur

La production et la réalisation du film ont cependant été parsemées d'embûches, notamment pour trouver le financement, mais le réalisateur ne s'est jamais découragé.

C'est sûr que faire du cinéma, c'est la route du combattant. C'est une croix qu'on porte longtemps. Je l'ai portée pendant 10 ans. Mais je n’ai jamais douté de ce que le cinéma représente pour moi et de ce que je peux y apporter.

Le réalisateur Anh Minh Truong. Photo : Michelle Boulay

Le film a reçu un soutien de la population pour son financement, soit plus de 100 000 $, notamment avec les dons recueillis lors d’une campagne de sociofinancement.

Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke aura lieu du 6 au 13 avril, et le dévoilement de la programmation se fera à la mi-mars. Des hommes, la nuit sera en salle partout au Québec le 7 avril.