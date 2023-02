Personnel recherché dans la première maison des aînés de Québec

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a réussi à recruter seulement la moitié des 250 employés nécessaires pour son établissement de Saint-Étienne-de-Lauzon.

En pleine pénurie de main-d'œuvre, le syndicat se demande où est-ce qu'ils vont les prendre les salariés , indique Karine Hudon, présidente du syndicat des préposés aux bénéficiaires à la SQEES-FTQ

On a déjà de la difficulté à compléter les corps de travail pour les établissements qui sont présentement sur le territoire de Chaudière-Appalaches; et c'est sûr que l'ouverture de maison des aînés, c'est des établissements de plus où on doit donner des services , ajoute Mme Hudon.

Ce deuxième établissement du genre au Québec compte 96 places pour aînés et 24 autres places pour adultes ayant des besoins spécifiques.

Des trois maisons des aînés prévues en Chaudière-Appalaches, celle inaugurée mardi matin est la plus grande. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Réalisée au coût de 73 millions $, la maison a été réalisée sans dépasser son budget de 79 millions $, ce qui équivaut à 600 000 $ la chambre. La construction ayant débuté en 2019, Québec a pu éviter l’augmentation des coûts des matériaux, souligne la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

Toutes les unités comportent une cuisine commune. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Québec choisit d’ouvrir en priorité cette installation de la Rive-Sud de Québec en raison de son profil démographique. C’est en fonction de l’âge des populations, des personnes âgées dans un territoire donné , rappelle Mme Bélanger.

Le processus d'admission est géré par les directions de soutien aux personnes âgées, donc c’est le même processus que pour aller en CHSLD .

« Deux classes d'aînés »

Avec l'arrivée des maisons des aînés, Québec solidaire déplore l'écart qu'on est en train de créer entre ce qui est offert en maison des aînés et en CHSLD , soutient la porte-parole solidaire pour les aînés, Christine Labrie.

Car le nombre de patients dont doivent s'occuper les préposés aux bénéficiaires diffère selon l'établissement. La nuit, dans une maison des aînés, il va y avoir un préposé pour 12 résidents, alors que ça peut aller jusqu'à 36 résidents pour un seul préposé en CHSLD , affirme-t-elle.

Sur les dix unités que compte la maison des aînés, deux ouvriront le 20 février prochain avec 24 bénéficiaires. La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, indique que l’ouverture de l’établissement doit se faire graduellement. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc