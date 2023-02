Des idées de sorties à Toronto pour le jour de la Famille

Patinage au Hangar District

Une activité ludique et sportive à faire en plein-air dans un endroit atypique!

Une patinoire éphémère a vu le jour à l'extérieur d'un hangar de l’ancien aéroport de Downsview dans le nord de Toronto. Des sessions gratuites de patinage sur un fond musical d'un DJ y sont organisées chaque fin de semaine de février.

Une journée spéciale pour les familles est prévue lundi. Il sera possible de découvrir au passage ce lieu en plein réaménagement.

Il est recommandé d’amener votre propre matériel, mais les organisateurs assurent qu’il est possible de louer des patins et des casques sur place.

L'autrice Valene Campbell présentera deux livres pour enfants à l'AGO. (Photo d'archives) Photo : Valene Campbell

L' AGO se met à hauteur d’enfant

L' AGO a concocté un programme familial pendant les trois jours du long week-end.

De la danse et des contes pour enfants inspirés de la série à succès TheAmazing Zoe de l’autrice Valene Campbell. La conteuse partagera deux histoires avec le public : A Queen Like Me , un conte sur l’inclusion et la diversité, et Grandma's Memory Box , sur la maladie d’Alzheimer.

de l’autrice Valene Campbell. La conteuse partagera deux histoires avec le public : , un conte sur l’inclusion et la diversité, et , sur la maladie d’Alzheimer. Une séance photo en famille inspirée de l’exposition You Look Beautiful Like That : Studio Photography in West and Central Africa : deux artistes photographes ont installé un laboratoire photo éphémère où vous êtes invités à prendre votre portrait en famille. Vous pourrez repartir avec votre tirage Polaroid.

: deux artistes photographes ont installé un laboratoire photo éphémère où vous êtes invités à prendre votre portrait en famille. Vous pourrez repartir avec votre tirage Polaroid. Une visite guidée familiale de l’exposition rétrospective de l’artiste Denyse Thomasos. Vous pourrez en apprendre plus sur l’univers de l’artiste d’origine trinidadienne, les matériaux qu’elle a utilisés et les voyages qui l’ont inspirée.

Des ateliers créatifs et manuels

Le girafon du Zoo de Toronto pesait 84 kilos et mesurait 183 centimètres à la naissance. (Photo d'archives) Photo : Twitter/zoo de Toronto

Visite au Zoo de Toronto

Le Zoo de Toronto organise un programme spécial pour les familles avec une chasse au trésor en six étapes. Un exercice pédagogique pour en apprendre plus sur les différentes espèces animales présentes. Il est aussi possible de participer à un tirage au sort et gagner des entrées ou des abonnements au Zoo.

Les soigneurs profiteront également de cette période pour expliquer les milieux dans lesquels les animaux du Zoo évoluent. Le tout sera ponctué de démonstrations avec des explications scientifiques tout en observant les animaux prendre leur repas.

Enfin, le Zoo propose un voyage dans le temps. Bienvenue en 2099, humains et nature vivent en harmonie. À la tombée de la nuit, sur un parcours piéton de 1,5 km, vous êtes invités à vous balader et vivre une expérience immersive grâce à différents jeux de lumières et projections vidéo. Dix tableaux représentant différents univers vous feront voyager à rebours jusqu’à revenir à notre ère.

Les parois du labyrinthe d'Evergreen Brick Works sont construites avec du bois recyclé. Photo : @thegiantmaze

Le labyrinthe géant d' Evergreen Brick Works

Le plus grand labyrinthe du pays a pris ses quartiers à Toronto, à Evergreen Brick Works, depuis le 11 février. Fabriqué avec des briques en bois recyclé, le labyrinthe couvre 1300 mètres carrés, largement de quoi se laisser perdre.

Les enfants peuvent aussi effectuer une petite balade en train sur place.

Ouvert de 11 h à 16 h tous les jours. Vous pouvez acheter vos billets en ligne.

Parmi les œuvres présentées sur la plage Woodbine, « The Home ». Photo : Scott Shields Architects

Les Winter Stations reviennent sur la plage

Un sortie qui permet de concilier l’art avec une petite balade bucolique sur les berges du lac Ontario.

Six installations artistiques éphémères seront présentées au public à partir de lundi sur la plage de Woodbine dans l'est de Toronto.

Ces Winter Stations sont le résultat d'une compétition internationale de design où les participants sont invités à intégrer les postes de sauveteurs à leurs propositions artistiques, dans une démarche éco-responsable.

Cette neuvième édition est placée sous le thème de la radiance.

D'autres sorties dignes de mention :