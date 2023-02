Jeux du Canada : l’équipe de ringuette du Nouveau-Brunswick prête pour la compétition

Dans moins d’une semaine, les 17 Néo-Brunswickoises seront sur la glace à l’Île-du-Prince-Édouard pour défendre les couleurs de la province face aux meilleures joueuses de ringuette du pays. Loin d’être fébriles à l’idée de la compétition qui arrive à grands pas, les joueuses se disent prêtes à en découdre.

On se sent quand même prêtes pour aller sur l'Île. Pis, on est toutes vraiment excitées, c'est une bonne expérience pour chacune de nous autres, pis on va s'en rappeler pour toujours , explique Elyse Grandmaison qui participe à ses premiers Jeux du Canada.

Elyse Grandmaison participe pour la première fois aux Jeux du Canada cette année. Photo : Radio-Canada

Les joueuses sont très excitées par leur voyage, mais pas question de jouer les touristes pour autant. Ce tournoi des Jeux du Canada, c'est du sérieux.

On pense vraiment qu'on a une bonne chance. Si on pousse jusqu'à la fin, je pense qu'on a une bonne chance , estime Manon Vautour, qui va également vivre ses premiers Jeux.

Leur entraîneur-chef, André Dupuis, a l'expérience des grandes compétitions nationales. Il comprend l'enthousiasme de ses protégées à l’aube de l’événement, mais il doit s'assurer que de concentration reste sur leur tournoi malgré les distractions.

André Dupuis espère que son équipe repartira des Jeux du Canada avec une médaille autour du cou. Photo : Radio-Canada

Pour les jeunes, c'est comme d'aller aux Olympiques, ça va être le plus proche d'aller aux Olympiques. On va rester ensemble dans un village. Après ça, de là, on s’en va en compétition l'une contre l'autre, puis on va se voir au village de nouveau. Mais, aussi, c'est supporter ta propre province dans les autres sports aussi, parce que c'est pas tous les jours que tu peux y aller , raconte André Dupuis.

Équipe NB vise le podium

Équipe NB se trouve dans la poule de la mort , avec le Manitoba, le Québec et l'Alberta. La tâche s’annonce difficile mais pas impossible.

Les équipes sont très proches, il y’a pas de gros écarts de l’une à l’autre , estime André Dupuis.

La province, malgré sa petite taille, a toujours tiré son épingle du jeu sur la scène nationale. Ces dernières années, les équipes se sont illustrées : celle des moins de 16 ans a remporté une médaille d'or en 2017 et une autre en argent en 2022.

Et récemment les résultats obtenus lors d'un tournoi au Manitoba ont permis aux joueuses d'apporter des ajustements et de gagner en confiance. Les membres et l'entraîneur aussi travaillé sur la cohésion à l'extérieur de la patinoire.

Manon Vautour va participer à ses premiers Jeux du Canada. Photo : Radio-Canada

Je trouve qu'on est une famille, pis on se rapproche de plus en plus. On est vraiment prêtes à partir comme une équipe , affirme Manon Vautour en souriant.

L'entraîneur en chef de l'équipe de ringuette du Nouveau-Brunswick estime que les joueuses sont prêtes à viser un podium. On s'en va par là. Quelle sera la couleur de la médaille? On ne sait pas, ça va tout se jouer sur la glace et on s’attend à avoir de bons résultats .

D'après un reportage de François Le Blanc