Les travailleurs forestiers se mobilisent sur le caribou

De passage à Amos lundi, le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, a abordé cette question avec les délégués de la région. Il affirme que les membres veulent se faire entendre dans ce dossier au cours des prochaines semaines.

S’il sentait avoir une bonne écoute de Québec sur cet enjeu, Daniel Cloutier a l’impression que la récente sortie du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, vient mêler les cartes. Selon lui, il faut trouver le point d’équilibre entre la protection du caribou forestier et l’exploitation des forêts dans une perspective industrielle et commerciale.

« C’est évident que, nous, on veut faire partie du dialogue social. On ne veut pas se faire imposer des solutions déjà toutes attachées. » — Une citation de Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Et l’autre chose, c’est que, pour les travailleuses et les travailleurs, ça doit être beaucoup plus que : on va peut-être te compenser au bout de la ligne si tu perds ta job , ajoute M. Cloutier en faisant allusion à une recommandation du rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

Une harde de caribous forestiers (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’imposition d’un décret de cinq ans préservant jusqu’à 35 000 kilomètres carrés de forêt pourrait priver l’industrie forestière de plus de 40 % de ses approvisionnements annuels, selon les calculs du syndicat. Cela pourrait avoir des impacts jusque dans la région, craint Daniel Cloutier.

Les régions où le caribou se promène, c’est beaucoup Charlevoix, la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais ici, on a la harde de caribous forestiers de Val-d’Or. Jusqu’où on protège la région pour favoriser le caribou de Val-d’Or? Et quel impact ça aura sur les droits de coupe? Ça, c’est un peu inquiétant. Le fin détail est important, mais la question que tout le monde se pose, y compris l’industrie, y compris nous, c’est : où et combien , mentionne-t-il.

Intégrer la main-d’oeuvre étrangère

Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec, l’industrie forestière fait aussi de plus en plus appel à des travailleurs étrangers. C’est donc un sujet qui a également fait l’objet de discussions avec les membres d’Unifor.

Je pense que nos membres sont tout à fait à l’aise d'accueillir des travailleurs étrangers. Par contre, ils veulent aussi qu’on puisse résoudre certaines questions. Par exemple, dans l’industrie forestière, on retrouve surtout des emplois permanents, alors qu’on va souvent traiter ces gens-là comme des travailleurs étrangers temporaires. Si on regardait ça dans une perspective permanente, ces travailleurs pourraient peut-être amener leurs femmes, leurs familles et s’installer à demeure dans la région , fait valoir Daniel Cloutier.

Le leader syndical croit aussi que les employeurs doivent s’impliquer beaucoup plus dans la francisation de ces travailleurs étrangers.