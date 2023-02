La célébration de la foi transformée par les nouveaux arrivants de Sudbury

La congrégation du Centre Évangélique Nouvelle Alliance, est à la recherche d’un nouvel endroit pour tenir ses rassemblements religieux, puisque la communauté de foi a connu une progression fulgurante, atteignant plus de 200 membres qui se rassemblent chaque semaine dans un local du centre-ville du Grand Sudbury.

La communauté religieuse, qui est composée en majeure partie de membres africains, se rassemble jusqu’à maintenant au sous-sol d’un ancien centre d’entraînement au centre-ville de Sudbury.

Le centre évangélique se cherche un nouveau local qui pourra accueillir davantage de fidèles pour les célébrations religieuses. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Selon Joel Bakakala, qui est pasteur de la congrégation depuis trois ans, si tous les fidèles sont au rendez-vous, la salle louée n’a pas assez de place pour tout le monde.

Quand on a commencé, on louait une salle au sous-sol du Collège Cambrian, pour faire nos temps de prière, et ça a commencé avec un petit nombre de personnes , explique-t-il.

Il dit que la congrégation a commencé ses activités avec un bassin de fidèles de 12 personnes.

Pour la messe qu’ils ont célébrée pour le Nouvel An, ce sont 112 personnes qui ont participé aux célébrations, dans une salle pleine à craquer qui ne pouvait pas accueillir davantage de fidèles.

C’est là qu’on a compris qu’on devait chercher une autre place, parce que lorsque les gens viennent et qu’il n’y a plus de place, ce n’est pas bon, le but c’est de rendre les gens à l’aise, pas de les mettre dans un endroit encombré , dit-il.

S’il attribue la popularité de son église à la volonté du Saint-Esprit , plusieurs fidèles lui ont dit qu’ils aiment la manière qu'il utilise pour permettre aux gens d’exprimer leur foi.

Joel Bakakala dit que son centre évangélique peut aider les gens à mieux s'installer dans la région lorsqu'ils immigrent dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Les gens me disent qu’ils aiment venir ici parce qu’on offre un beau moment d’adoration, et qu’on a une chorale ici qui chante bien, les gens aiment ça louer dieu, aimer dieu , explique-t-il.

L’organisme souhaite trouver une salle plus grande qui permet aussi de faire jouer de la musique, pour danser et qui accommode les familles.

M. Bakakala constate que beaucoup de nouveaux arrivants de la région se retrouvent à fouler le pas de la porte de sa congrégation, et il constate que la religion peut les aider à trouver leur place dans leur pays d’accueil.

Quand on accueille les immigrants, il y a une vie qu’ils vivaient avant, et s’ils peuvent retrouver certains aspects de cette vie, ça leur permet de bien s’installer , explique-t-il.

Statistique Canada indique que la communauté noire est en augmentation dans la région du Grand Sudbury, avec 4000 personnes lors du dernier recensement, ce qui représente le double de 2016.

La paroisse Sainte-Anne s’adapte, elle aussi

Cette nouvelle réalité en immigration vient aussi transformer des paroisses plus traditionnelles qui s’adaptent à leurs audiences qui sont habituées à célébrer la messe de façon différente.

La paroisse Sainte-Anne-des-Pins, elle aussi au centre-ville de Sudbury, est au premier rang des changements démographiques qui traversent la religion dans la région du Grand Sudbury, comme l’explique le Père Thierry Adjoumani Kouadio, qui est prêtre de la paroisse depuis deux ans.

Le père Thierry Adjoumani Kouadio est prêtre de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La plupart des jeunes qu’on a à la paroisse ce sont des immigrants, surtout des Africains, que ce soit de jeunes adultes, ou les enfants des immigrants qui viennent à la messe , explique-t-il.

Il affirme qu'un peu comme les fondateurs de l’église, il avait comme volonté de faire en sorte que son église soit un lieu d’accueil, ce qui l’a poussé à organiser une fois par mois une messe à l’africaine, une manière selon lui d’enrichir la vie de sa paroisse.

Nous, avant de venir ici, nous avions une manière de faire la messe, quand nous sommes arrivés nous avons découvert une autre manière de faire, donc ce qu’on a, on le propose à la communauté , ajoute-t-il.

Des paroissiennes de tous les instants comme Johanne Chartrand, qui voient d’un bon œil l’arrivée de ces nouvelles célébrations qui viennent changer la routine de la foi et montrer un angle différent de la religion qu’elle pratique depuis le début de sa vie.

Johanne Chartrand se réjouit des nouvelles manières de vivre sa foi qu'a introduite la paroisse. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Ça me réchauffe le cœur, de voir l'autre côté du monde, c’est merveilleux , constate-t-elle.

M. Kouadio espère que le Centre Évangélique Nouvelle Alliance trouvera rapidement un nouvel endroit pour pratiquer ses activités, pour le bien des fidèles.

Lorsqu’on est dans un lieu où on est coincés entre nous, ou il n’y a pas d’espace pour abriter les gens qui viennent prier, ce n’est pas de bonnes conditions pour prier , dit-il.

Avec les informations d'Aya Dufour.