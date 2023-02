Des Montréalais répondent à l’appel des régions

Pierre-Antoine Auger, un jeune trentenaire, a décidé de retourner aux sources. Après un passage dans la grande région montréalaise, cet homme d’affaires et sa conjointe ont acheté une pharmacie à Victoriaville, leur ville d’origine.

Ce n’est pas un concours, je ne veux pas détailler les problèmes de Montréal, mais dans notre région, il y a une accessibilité à tout, il y a une véritable proximité, on croise plusieurs gens qu’on adore. Il y a un véritable attrait ici , lance-t-il en entrevue avec Radio-Canada lors d’une journée radieuse de février.

De fait, plusieurs Victoriavillois arrêtent le jeune homme, lui parlent, lui demandent s’il compte se lancer en politique. À l’évidence, ce gentil voisinage plaît à Pierre-Antoine Auger, tout autant que le côté naturel et moins survolté de cette ville des Bois-Francs.

On a une maison tout près du centre-ville. J’ai même un tracteur pour tondre ma pelouse! dit-il en riant.

De larges panneaux publicitaires dans le Grand Montréal invitent les Montréalais à s'établir à Victoriaville ou à Drummondville pour éviter les travaux ou l'heure de pointe. Olivier Bourque est allé rencontrer des gens qui ont déjà répondu à l'appel.

La pandémie a profondément changé le marché du travail. Maintenant, plusieurs Montréalais peuvent faire du télétravail ailleurs que dans la métropole.

D’ailleurs, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance démographique sera de seulement 3 % en 20 ans pour l’île de Montréal, et ce, au profit de plusieurs régions limitrophes comme les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et le Centre-du-Québec.

« Le marché du travail a nettement évolué au fil des dernières années et ça nous permet de revenir dans nos régions natales pour envisager soit le télétravail ou, dans notre cas, l’acquisition d’une entreprise. » — Une citation de Philippe-Antoine Auger, revenu à Victoriaville après avoir vécu à Montréal

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, veut attirer des Montréalais en télétravail ou des familles dans sa ville. Photo : Radio-Canada / Olivier Bourque

Deux fois plus de migrations à Victoriaville

Il n’est pas le seul à avoir décidé de venir s’établir à Victoriaville. Avant la pandémie, environ 250 personnes migraient dans la municipalité chaque année; il y en a maintenant 500. Le jeune maire Antoine Tardif, ancien gardien de but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ), souhaite que la tendance continue.

Pendant la pandémie, plusieurs sont venus à Victoriaville, mais on veut que ça se poursuive. Dans la région, on a la filière batterie qui se développe ultra rapidement, donc on aura un besoin de main-d’œuvre , dit M. Tardif, qui a été élu à l'âge de seulement 31 ans.

Victoriaville et Drummondville, municipalités rivales (au hockey comme dans le domaine de la frite-sauce-fromage…), ont donc décidé de faire équipe pour attirer les Montréalais en télétravail ou ceux qui en ont marre des problèmes de circulation et des travaux dans la métropole.

Sept panneaux publicitaires arborant cinq messages ont été installés aux abords des principaux ponts de la métropole et à la station de métro Longueuil. Photo : Gracieuseté de la Ville de Drummondville

Des panneaux… à Montréal

Une série de panneaux publicitaires ont été installés tout près des ponts et des autoroutes pour attirer l'attention. Quelle heure de pointe? demande-t-on ironiquement à l’automobiliste montréalais. Dans une autre publicité, les deux villes affirment qu’elles ont beaucoup plus de conifères mais beaucoup moins… de cônes orange.

En entrevue avec Radio-Canada, la deuxième mairesse de l’histoire de Drummondville, Stéphanie Lacoste, affirme que la collaboration allait de soi entre les deux villes.

On a une saine compétition, on a décidé de travailler ensemble. Ça fait quand même quelque temps qu’on voulait faire une campagne , dit-elle.

« Quand on regardait ce qui se passait dans la région montréalaise, [on voyait que] tout le monde passe par les ponts. C’était une belle occasion de leur expliquer qu’il fait bon vivre à Drummondville, à Victoriaville et au Centre-du-Québec. » — Une citation de Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Stéphanie Lacoste est la mairesse de Drummondville. Photo : Gracieuseté de la candidate

Plusieurs jeunes travailleurs ont déjà fait le changement, notamment Florence Béland, coordonnatrice en attraction d’étudiants internationaux à la Société de développement économique de Drummondville.

Depuis janvier 2023, elle s’est établie dans cette ville de 81 000 habitants après avoir fait du télétravail à partir de Montréal durant plusieurs mois. Elle faisait le chemin deux fois par semaine pour se rendre à son bureau à Drummondville. Maintenant, elle est à 100 % dans le Centre-du-Québec et elle ne regrette pas son choix.

Je trouve que les gens sont bienveillants. Moi, on m’a vraiment accueillie, mes collègues m’ont aidée à déménager , raconte-t-elle.

Prix des maisons

La jeune coordonnatrice voulait aussi en avoir plus pour son argent. Le prix des logements dans la métropole a donc motivé son choix.

« Je ne pouvais presque plus me permettre d’avoir un appartement à Montréal. Maintenant, j’ai mon appartement à Drummondville, au centre-ville, à distance de marche de mon travail. » — Une citation de Florence Béland, coordonnatrice à la Société de développement économique de Drummondville

Le coût des propriétés est assurément un argument pour s’établir en région. Un exemple : le prix médian d’une unifamiliale dans le Grand Montréal est de 600 000 $. En comparaison, à Victoriaville, il est de 276 000 $, tandis qu'à Drummondville, il est de 326 000 $.

Avec l’inflation, ça devient de plus en plus difficile pour les familles de se loger. C’est beaucoup moins cher à Victoriaville. Donc, il y a vraiment un aspect financier [dans la décision] de quitter les grands centres , croit le maire Tardif.

Montréal encore attractive

Contacté par Radio-Canada, le cabinet de la mairesse Valérie Plante ne croit pas que Montréal perde en attractivité au profit des régions.

La réalisation de cette campagne témoigne de la pénurie de main-d'œuvre sans précédent qui affecte particulièrement les villes qui ont de grands parcs industriels, comme Drummondville et Victoriaville. Attirer et garder une main-d'œuvre qualifiée, tout comme les familles, sont aussi des priorités de notre administration , a souligné Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse.

Les espaces verts, l'offre culturelle dynamique, la protection de l'abordabilité et le dynamisme du centre-ville sont au cœur des efforts que nous déployons pour préserver et faire rayonner l'attractivité de la métropole , a poursuivi Mme Cadotte.